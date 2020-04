Fotografova domácí posilovna aneb Zůstaňte doma, ale ve formě!

​Restrikce spojené s pandemií koronaviru dopadají i na nás fotografy. Ctíce karanténu, zdržujeme se doma, odkázaní na pár metrů čtverečních a pohled z okna. Sem tam si můžeme cvaknout nějaké to makro, komponované zátiší nebo více či méně statické spolubydlící (svůj nejmilejší cluster), ovšem moc se u toho nenadřeme, a kromě pracovní morálky tak nemilosrdně upadá i naše tělesná schránka.

V boji proti tělesnému úpadku fotografů se pod vedením Geralda Undonea spojilo několik expertů na „fotofitness“, aby nám předvedlo, jak chřadnutí zpomalit nebo třeba úplně zastavit, a to prostou vynalézavostí – vytvořením domácího fitnesscentra za pomocí toho, co máme nejraději, fotografické výbavy.

Výsledkem jejich grémia je série posilovacích cviků, které může každý fotograf provádět sám doma, aniž by musel investovat do drahého tělocvičného nářadí. Co na tom, že letos své sexy tělo nejspíš zúročíte nejdál na Mácháči.

Výhodou je vlastnit bohatou fotografickou výbavu (vášniví sběratelé nyní možná konečně poprvé zúročí některé své úlovky) a úplně nejvíc je mít k dispozici vlastí studio – kromě posilovacích nástrojů tak totiž získáte i tělocvičnu, kde vás nebudou obtěžovat děti, partneři ani domácí zvířata. Ale co si budeme povídat, když se chce, jde to i v paneláku (vyzkoušeno, z bezpečnostních důvodů za zamčenými dveřmi). Pojďme na to!

Camera bag push-ups aneb kliky s fotobatohem. Nejoblíbenější cvik autora videa je vhodný jak pro začátečníky, tak pokročilé. Vkládáním obsahu do batohu (např. objektivů) si lze totiž libovolně dávkovat zátěž. Důležité je vždy řádně zafixovat batoh na těle hrudním a bederním pásem, aby nedošlo k újmě… na obou stranách. Osobně doporučuji vyzkoušet kromě push-ups také camera bag plank (česky prkno).

Lens/camera biceps curls. Tento cvik vám vyrýsuje bicepsy. K jeho provádění můžete místo činky zvolit libovolné fotografické náčiní, z ergonomického hlediska do ruky nejlépe padnou objektivy nebo fotoaparáty (zejména zrcadlovky). Začátečníci by měli začínat pozvolna, např. se setovým zoomem, a až poté sáhnout třeba po světelné šestistovce.

Při zvedání zátěže s loktem opřeným o koleno navíc současně můžete posilovat prsty – přepínáním šoupátka AF/MF nebo pootáčením ostřicího kroužku. Zdatnější jedinci opět mohou zužitkovat fotobatoh s přesně odstupňovanou zátěží.

Camera wrist roller. Zapomeňte na klasické siliče nebo též posilovače zápěstí, respektive předloktí, použijte svůj fotoaparát! Je to víc cool i zábavnější. Navíc, zrcadlovkáři konečně mají nějakou výhodu – čím těžší přístroj, tím větší svaly. Foťák stačí přivázat třeba k papírové rolce od alobalu a s předpaženýma rukama motat nahoru a dolů – 3 sety po 15 otočkách pro začátek stačí.

Videotripod deep breathing. Tento cvik je očividně inspirován východními bojovými uměními. Podstatný je totiž správný postoj cvičícího, jeho pozice vůči rozloženému cvičebnímu náčiní (tripodu), a hlavně správné dýchání při táhlém otáčení stativovou hlavou.

Jumps over cabels. Staré známé cvičení lze provádět s inovativním náčiním. Skoky přes švihadlo prospívají krevnímu oběhu a krev proudí žilami tak jako data kabeláží. Proč tedy této analogie nevyužít a z vysloužilých kabelů si nevyrobit kabeladlo? Že to funguje, se můžete přesvědčit ve videu.

Backdrop roll squats aneb dřepy s pozadím. Role od fotografického pozadí je jen jednou z mnoha pomůcek, s nimiž můžete tento cvik provádět. I tentokrát můžete využít celou škálu fotografického příslušenství a zadřepovat třeba s teleobjektivy nebo se sandbagy (naplněnými po libosti čímkoli) nebo s videostativem (tentokrát ve stavu složeném) nebo s fotobrašnami…

Gear balancing. Čím dražší výbavu k balančnímu cvičení použijete, tím lepšího efektu dosáhnete, tím pekelněji se budete soustředit. Při balancování – například dřepech na jedné noze s předpažením nebo při holubičce – můžete využít dokonce sestavu několika částí (např. dvou fotoaparátů naštosovaných na sobě).

Ve videu najdete spoustu dalších tipů, jak protáhnout zkaranténělé tělo, a určitě v něm najdete inspiraci pro svůj vlastní workout, který bude nejlépe odpovídat vaší výbavě. Hlavně po výkonu nezapomeňte na důkladný stretching – a pamatujte: odrazné desky neslouží jen jednomu účelu. Rei!