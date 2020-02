Fotografie týdne: když je všechno vzhůru nohama

Martin Heidegger hovoří o tom, že k vlastnímu bytí, k tomu, kým skutečně nejvíce sami sebou jsme, se dostaneme jen tehdy, když se ocitneme v hluboké tísni, kdy se zdá, že není, čeho se chytit, kdy všechno, co dávalo našemu životu jistotu a řád mizí a stává se bezcenným. Takové situace pak pojmenovává dvě – smrt a úzkost.

Takové uchopení nejvlastnějšího rozvrhu člověka je zajímavé z několika důvodů. Předně nás musí vést k otázce, co je to, čeho se v životě držíme, co považujeme za onu neotřesitelnou jistotu, která dává ráz našemu žití. Personalisté v korporacích a psychologové dobře vědí, že jednou z takových jistot je rodina a druhou jistota práce. Jenže co si počít ve světě, kdy o práci můžeme přijít poměrně snadno, každé druhé manželství se rozpadá a mnohé děti nemluví se svými rodiči (a naopak)? Kde jsou ony jistoty, konstrukce, kterých je možné se držet?

Druhý aspekt je neméně zajímavý – jak smrt, tak úzkost, vnímáme většinou jako něco negativního, něco, čemu se chceme vyhnout a nad čím nechceme přemýšlet. Jenže, Heidegger upozorňuje, že právě v těchto momentech můžeme nalézt sami sebe. Jít až na pokraj vlastní existence, to jistě není nic příjemného a nikomu se do takového přístupu většinou nechce. Ale současně platí, že právě v takových okamžicích můžeme poznat to, kým jsme. Vytěsnit takový stav tedy znamená, přijít o možnost se sám se sebou potkat, zjistit, kým jsem.

A to nás přivádí ke třetímu bodu – naše bytí je časové. Když říkáme, že se nám vše v životě převrátilo vzhůru nohama, máme na mysli právě onu časovou souslednost – dříve to bylo nějaké, nyní je to jiné. Zahlédnout vlastní bytí je také otázkou bodu nebo krátkého okamžiku v čase, ale jde o zážitek, který nám může změnit další život. Život je spojený s pohybem, živé je to, co se může měnit, co roste. A co současně má perspektivu konce. Tím se liší člověk od antických bohů uvězněných v bezčasové nudě. Čas je to, co dává lidskému bytí pohyb, co ho formuje a utváří.

Tyto tři charakteristiky tedy ukazují něco, co bychom mohli označit jako rozvrh naší existence – to, co je v ní pevné, je naše nejvlastnější bytí, ale ani to, není neměnné, i ono prochází procesem proměny. Vše, se přitom kolem nás mění a točí. A v situacích, které se nám zdají být nejtěžší, v takových momentech, kdy jsme zbaveni našeho oděvu důstojnosti a společenského postavení, můžeme zahlédnout sami sebe.

Pokud této příležitosti dokážeme využít říká Heidegger, můžeme svému bytí dát rozvrh – časový plán, vidění toho, co sami ze sebou chceme ve své autenticitě dělat. V takové situaci totiž nejsme zaměstnání obstaráváním věcí, protože jsme zbaveni všeho a nic pro nás nemá cenu. Tehdy pak, slovy slavné písničky, můžeme nalézt sami sebe, ze ztráty se může stát nález. A snad i naše tvář se rozzáří radostí.

Snímek od mila… zachycuje právě takovou situaci – ženu v pohybu pevně držící se konstrukce vlastního já. Odhalenou a nemající možnost se věnovat ničemu jinému než setkání s vlastním bytím ve světě. A přesto není vyděšená nebo smutná. Je schopná dívat se tam, kam chce směřovat. Dává svému životu rozvrh nezávislý na společenském tlaku okolí, na životním stylu a hodnotách druhých. Našla se.

Gratuluji autorovi snímku a dovoluji si pozvat na prohlídku dalších zajímavých fotek uplynulého týdne.

Kuba Adam jako by parafrázoval úsloví „řekni mi, co čteš a já Ti řeknu, jaký jsi“ na „ukaž mi svou poličku a já ti řeknu …“ Ale co? To už nechává na divákovi, který větu musí doplnit sám. Fotka Polička je vlastně dvojotázkou. Co bychom si na svoji výstavní poličku dali mi? A co na ní nyní máme?

Balian pokračuje ve své experimentální dekompoziční tvorbě dalším zajímavým snímkem pojmenovaným -Neuro-. Zve dovnitř, pod povrch venkovní fasády, člověka. Ale současně ukazuje, že prostým zobrazením se toho moc nedozvíme. To, co má cenu není zobrazování, ale dívání se vnitřníma očima, kontemplace.

Barevně i tematicky minimalistická fotka pozor zákruta. od shimmella tradičně pracuje s motivem tohoto autora – ptá se, jak se živí lidé hodí k narýsovaným křivkám industrializace.

Někdy i stromy mohou obživnout. Což ostatně hezky ilustruje snímek Pichláky od danyjelvlk.