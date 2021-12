Fotografie měsíce: Příští pětiletka generace "Z"

Soubor snímků měsíce listopadu má společné téma; hledání znamení času. Čas pro autory není jen fyzikální jednotkou spojenou s entropií, ale něčím, co vytváří – slovy Martina Heideggera – základní strukturu naší zkušenosti.

Musíme se neustále učit, co znamená inkulturace, nejde o akt jednou provedený, ale o bytostný proces našeho spojení s prostředím, společenstvím, kulturou ve které žijeme. To nutně nemusí vést ke konformitě nebo přizpůsobení se. Lze se vůči tomu vyhranit či vyslovit. Ale pochopit čas, v němž žijeme a své stanovení si životních cílů v něm, je úkolem, kterého nás nemůže nikdo a nic zprostit. Všech šestnáct snímků se s tímto fenoménem určitým způsobem vyrovnává a nabízí pestrou mozaiku pro adventní přemýšlení. Příští pětiletka generace "Z" Autor fotografie: schizoafektiv Romano Guardini hovořil o tom, že bychom se měli naučit číst znamení času, ve kterém žijeme, že náš život musí být nutně odvislý od prostředí a kultury, ve kterém se nacházíme. Proto Tomáš Halík hovoří o kairologii – specifické schopnosti interpretovat svět a jeho potřeby, abychom do něj mohli přinášet adekvátní hodnoty. A přesto, dobré porozumění našemu času není snadné, jsme uvnitř něj, odlišení pěny dní a podstatného nemusí být lehké, historii proto nepíší dějiny současnosti. Avšak navzdory tomu má smysl usilovat o to, abychom mohli vstoupit do porozumění a alespoň částečně pohlédnout ven z „boxu“ našeho přebývání. Tak jak to dělá snímek Příští pětiletka generace "Z" od schizoafektiv.

podzim Autor fotografie: Jiří Z. Když se řekne podzim, máme často před sebou náběhové vzory listí a plískanic. Ale poetika podzimu může být diferencovanější, jak ukazuje Jiří Z. Podzim není symbolem umírání a smutku, ale prostorem zrání, určitého účtování s dřívějším časem, balancováním, ze kterého je možné nechat vyrůst, vykvést, vypučet něco, co by mohlo být na první pohled neestetické, ale životem může být proměněno. Snímek nese název podzim.

Knihovna II Autor fotografie: Lukas-Uher Lukáš Uher se ve své tvorbě dlouhodobě soustředí na fenomén geometrie a prostorového uspořádání našeho světa. Klade před nás otázku po tom, co je měřítkem, škálou, mírou našeho přebývání ve světě. Martin Heidegger říká, že tato míra, toto měřítko musí existovat a současně nesmí mít škálu. Náš život musí být realizován v krajině a prostoru, ale současně nesmí být svazován škálou produkce či výkonu. Snímek Knihovna II k takové meditaci o měřítku mimo všechny měřítka přímo vybízí.

kiss Autor fotografie: františek mikuš František Mikuš se snímkem kiss sleduje různé linky. Jako by chtěl naznačit, že jednoduché čtení událostí není vždy snadné, že na všechny problémy se můžeme a máme dívat z více perspektiv, pohledů, kontextů. V psychologii existuje pro tento problém pojmenování – atribuční teorie. Ta říká, že máme tendenci hodnotit události podle toho, co se nám v předcházejícím čase stalo, na základě své zkušenosti. To samozřejmě nemusí být vždy šťastný postup. Fotografie nás proto ponouká, abychom sledovali zlomy, pohledy, rozmanité perspektivy, šli do hloubky.

o sezení na dvou (a více) židlích Autor fotografie: vhumanik Teilhard se ptá, jaké je místo člověka ve vesmíru. Tato otázka ale nemusí být vztažena na celý lidský druh, ale také individuálně. Jde o existenciální otázku, kterou člověk začíná řešit v pubertě a postupné odpovědi na ni utvářejí vrstvy, z nichž se skládá celý náš život. Můžeme říci, že se na ni nikdy nepřestáváme ptát, byť jsou samozřejmě období, kdy je pro nás aktuálnější. Snímek o sezení na dvou (a více) židlích od vhumanika nabízí pohled na naše rozhodování – na které židli nebo na kterých židlích chceme sedět?

Lesní cinema 3 Autor fotografie: Rumovník P Pavol Habera ve své písni Reklama na ticho ukazuje paradox životního stylu na jedné straně sledující maximální prožitek, spěch a výkon na straně druhé toužící po tichu, meditaci a usebrání. V tomto napětí ale žili lidé nejen v osmdesátých letech, ale zakoušíme ho stále. Fotografie Lesní cinema 3 od Rumovník P. právě takovou reklamou je. Nabízí pozvánku ke krátkému ztišení se, zabrání se do sebe samotného při nějaké procházce v lese, nebo jen koukáním před sebe v křesle s teplým čajem.

xxx Autor fotografie: Zdeněk60 Pohled na dobro a zlo není často jednoduchý. Představa, že v určitých skutcích zlo „bydlí“ a v jiných je „dobro“, je podobně naivní, jako čerti s kopýtky nebo andělé se zlatými hvězdami uprostřed čela. Hranice není často jednoznačná, záleží na situaci, vnitřním rozpoložení člověka, struktuře jeho zkušenosti se světem i sebou samým. Filozofie si již před dlouhou dobou uvědomila, že etika není návod na dobrý život ve smyslu normativního výčtu „musíš“ a „nesmíš“. Často drobné okolnosti, zkratky, zkušenosti, nejasně namalované hranice a pole vedou k tomu, že se musíme naučit to, čemu Ignác z Loyoly říkal rozlišování. Ilustraci k němu nabízí xxx od Zdeněk60.

Úprk Autor fotografie: rehek Sigmund Freud se domníval, že naše životní problémy a starosti jsou dány tím, že v sobě máme nějaký nezpracovaný problém, že před něčím utíkáme nebo se to snažíme vytěsnit a nevidět. Tyto problémy pak vytvářejí bolesti a nemoci, kterými se musí zabývat psychoanalýza. Snímek Úprk... od Rehek nabízí pohled na zvěř. Tu zdá se nežene nějaký komplex, ale potřeba přežít a sounáležitost se stádem. Možná právě na sociální aspekt našeho sebe-uchopení je tím, co má smysl zvažovat, až zase budeme mít pocit, že bychom nejraději utekli, jen nevíme jak a kam.

Meditační Autor fotografie: subal Déšť je pravděpodobně jedním z nejvíce sentimentálních a lyrický motivů. Symbol určitého zásahu osudu, zdroj životodárné vody, ohrožení, zvuk uspávající i uklidňující. Snímek Meditační. ukazuje rozmazávající se hranice mezi vodní hladinou a vzduchem. Výtvarným pojetím obrací pohyb času. Autorem je Subal.

... Autor fotografie: Ivan 76 Ivan 76 pracuje s ne zcela obvyklým námětem stromu. Vrací se ke školní aproximativní poučce vztahující se na listnaté stromy, totiž že tvar a velikost koruny přibližně odpovídají kořenovému systému. Fotografie … tento motiv ilustruje neobvykle a nápaditě.

V ptačí říši Autor fotografie: Radimus Radimus na snímku V ptačí říši nabízí pohled na prostředí, v němž je doma čáp. Pták na jedné straně spojený v lidové řeči s „nošením dětí“, ale také skvělý letec a lovec myší či žab. Hezky ukazuje, že poetika přírody je něčím, co si do ní více nosíme my lidé, než že by se v ní skutečně nacházela.

Divnoles Autor fotografie: cevarom Změna objektivu může nabídnout méně obvyklý pohled na svět. Tak jako na snímku Divnoles od cevarom. Les jako by byl úběžníkem k jedinému bodu, k centru našeho zájmu, života, pozornosti. A tento střed září, přitahuje pohled a zve k otázce, co na našem životě má takový konvergující charakter.

Sluchátka in-ear Autor fotografie: Rofo Rofo nabízí fotografování jako sociální experiment. K zachycení člověka vkládá základní interpretační vodítko, ale hermeneutický přístup nechává na čtenáři samotném. Kdo je muž na snímku, co se mu honí hlavou a co vlastně poslouchá? Snímek Sluchátka in-ear vyvracejí jednoduché předsudky a kladou před nás otázku po dobrém porozumění druhému, po hledání náročnějších narativních linek.

.\ Autor fotografie: zaom eighty Fotografie . \ nabízí skvělou práci se světlem v geometrické studii schodiště. Focení je zde malování světlem, vytvářením obrazu, který ve světě neexistuje, ale přesto bez ztráty nároku na autentičnost a kvalitu. Autorem je zaom eighty.

. Autor fotografie: huggo Huggo pracuje s triptychem. Klade nad sebe tři vrstvy, které však nemají ostré přechody – mezi palmami a nebem, rozmazaným oroseným sklem a spodními vyrůstajícími výhonky není nepřekročitelná bariéra, ale přechod.