Fotočip s 600 MPx? Samsung má smělé plány, brzdí ho ale rozměry

Jihokorejský Samsung pořádal uzavřenou prezentaci Investor Forum 2020, na které představoval technologické novinky. Z celé prezentace unikla informace, kterou na svém Twitteru sdílel leaker Ice Universe. Hovoří o tom, že by Samsung rád své fotomobily osadil snímačem s rozlišením 600 Mpx. Limituje jej ale jeho velikost.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh — Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020

Samsung už má 108Mpx ISOCELL fotočip, který ve svých telefonech používá. S navyšováním rozlišení by chtěl jít ale ještě dál. Konkrétně jeho 600Mpx snímač by měl smysl pro zachování co největší kvality výsledné fotografie i při velkém přiblížení a pro lepší výsledky 4K a 8K videí.

Velikost každého pixelu by měla být 0,8 µm a samotný snímač by měl mít rozměry 1/0,57". Problém je, že takové řešení by mělo stavební hloubku 22 mm, což je 3× více, než má Samsung Galaxy S20.

A to je jen jeden problém. Celý modul by totiž v telefonu zabral 12 % plochy, takže by se pravděpodobně nedostalo na další důležité komponenty, kterými musí být každý telefon vybaven. Řešením by samozřejmě mohly být různé varianty konstrukce. Těmi je na mysli např. tzv. „skládací“ konstrukce, ve které by se pro její relativně velké rozměry mohl najít prostor.

Uniklá informace však nepotvrzuje, že Samsung na podobném řešení jakkoli pracuje. Jen říká, že se touto otázkou zabývá. Jestli se tak někdy vůbec podobného monstra v mobilech dočkáme, je otázkou.