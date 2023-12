Fotoaparáty Leica herce Yula Brynnera se prodaly za téměř 3 miliony eur

V nedávné aukci v rakouské Vídni se dražily dva fotoaparáty značky Leica z vlastnictví legendárního herce Yula Brynnera. Prodaly se za částku 2,76 milionů eur. Cenu určil fakt, že je herec oba používal a že se také jedná o jedny z nejvzácnějších a nejvyhledávanějších modelů.

Jde o modely z 50. let minulého století, tedy Leica MP-59 a MP-60. Aukční síň Leitz odhadovala, že se prodají za cca 700 tisíc eur za kus, takže výsledek hodně předčil předpoklady. Model MP-59 se vydražil za 1 440 000 eur a model MP-60 za 1 320 000 eur. I když oba fotoaparáty vykazují značnou patinu, jsou ve zcela provozuschopném stavu.

„Tyto fotoaparáty Leica MP, kterých bylo vyrobeno celkem 141 kusů, byly symbolem Brynnerova závazku k umění fotografie,“ píše k tomu Leitz. „Bylo to však jeho rozsáhlé dílo sestávající z tisíců fotografií, které skutečně dokládalo jeho fotografickou zdatnost.“ Yul Brynner byl americký divadelní a filmový herec a zpěvák ruského původu. Působil i jako kytarista, artista a v jednu dobu pracoval i jako francouzský válečný rozhlasový zpravodaj, zkoušel i televizní režii. Zemřel 10. října 1985 na rakovinu plic, a to ve věku 65 let. Za film Král a já obdržel Oscara, známý je také z westernu Sedm statečných.

Via diyphotography.net