Fotoagentura žaluje Twitter o 229 milionů dolarů. Prý porušuje autorská práva

Fotografická agentura Backgrid zažalovala Twitter kvůli porušení autorských práv poté, co jeho uživatelé nahráli do sítě tisíce jejích fotografií. Sám Twitter také údajně obdržel oznámení o stažení těchto fotografií, ale nepodnikl k tomu žádné kroky ani nijak neomezil uživatele, kteří do sítě takový obsah nahrávali opakovaně. Z tohoto důvodu, pokud spor společnost Backgrid vyhraje, bude muset Twitter zaplatit neuvěřitelných 228,9 milionu dolarů.

Kolem Twitteru je poslední dobou hodně živo, ani jednou se to ale nepojí s pozitivními zprávami. Od té doby, co se do role generálního ředitele pasoval Elon Musk, to se sítí jde doslova od desíti k pěti. Společnost Backgrid podala žalobu u kalifornského okresního soudu 30. prosince loňského roku, kdy Twitter podle žaloby porušil autorská práva k nejméně 1 526 fotografiím celebrit. Agentura mu dokonce zaslala více než 6 700 oznámení o stažení jejích snímků chráněných autorskými právy. Někteří uživatelé Twitteru navíc zveřejnili obrázky chráněné autorským právem vícekrát. Twitter však nijak nereagoval, a to ani když se společnost na Twitter původně obrátila přímo.

Jak však poznamenává The Verge, nejsou k dispozici žádné informace o tom, zda se Backgrid snažil Twitter kontaktovat předtím, nebo až poté, co z něj Musk udělal to, co je nyní. Právník zastupující Backgrid na dotaz webu nijak neodpověděl a Twitter již oddělení pro styk s veřejností raději nemá, protože tato jedna z největších sociálních sítí propustila většinu svých zaměstnanců. V žalobě pak Backgrid požaduje 150 000 dolarů za každou fotografii jako zákonné odškodné. Vzhledem k tomu, že jich je nejméně 1 526, činí to dohromady krásných 228,9 milionu dolarů.

