Fotka z mobilu na titulní straně 

Loni v létě jsem psal o tom, že jsem na dobrodružnou cestu vyrazil jen s fotomobilem jako hlavním fotoaparátem. Jedna z fotografií pořízených Samsungem Galaxy S22+ pak skončila na titulce motorkářského časopisu.

V době, kdy jsem vedl fotografické kurzy ať už na škole, či individuální, osobně jsem nejraději zadával různá kompoziční cvičení. Vlastně celý kurz o kompozici jsem se snažil uvádět tak, aby bylo úplně jedno s jakým fotoaparátem člověk na lekci dorazí a během kurzu jsem to i zdůrazňoval.

Nebránil jsem se ani tomu, aby lidé chodili na praktická cvičení se svým fotomobilem. Protože když člověk ví jak na to, tak se dají dobré fotky pořídit s téměř jakýmkoliv fotoaparátem. Hlavní je kompozice a světelné podmínky.

Na webu i do tisku

Protože právě dobře zvládnutá kompozice dokáže dělat divy. Loni jsem psal, že jsem se pustil na dobrodružnou cestu jen s fotomobilem, a diskuse se pochopitelně nevyhnula tomu, že je to poněkud kontroverzní rozhodnutí, dokonce jsem si vyslechl, že nejsem žádný fotograf (nevadí, neberu si to nijak osobně), apod.



Samsung Galaxy 22+, foto: Samsung

Kromě fotomobilu Samsung Galaxy S22+ jsem na svém motocyklu či helmě měl připevněnou GoPro kameru. Fotografie z obou zařízení se pak objevily v různých – převážně motorkářských – časopisech, jak online, tak tištěných, v Česku i v zahraničí. To, co jsem ale sám nečekal, že jeden snímek z Íránu grafici vyberou i na titulní stranu tištěného magazínu.



Titulní strana časopisu Motoroute 6/2022 s fotografií pořízenou Samsungem Galaxy S22+



Původní snímek, který byl odeslaný redakci časopisu Motoroute

Dají se fotky z mobilu použít?

Samotného mě zajímalo, co na fotky z telefonů říkají samotní grafici, zeptal jsem se tedy přímo v Motoroute a volně přepisuji jejich odpovědi:

Objektivy mobilních telefonu už z principu nemohou poskytnout stejnou kvalitu jako profesionální fotoaparáty. Na druhou stranu jsou fotky z telefonů dnes již v dostatečné kvalitě (co se týče ostrosti, rozlišení, atd.), že je lze bez problémů použít i v tisku.

Navíc je jasné, že při tak dlouhém cestování na motorce s sebou člověk raději poveze jiné důležité věci, než je právě výbava profesionálního fotografa. A proč zrovna tento snímek z Íránu? Protože vystihuje atmosféru cestování na motocyklu, přesně koresponduje s názvem a obsahem časopisu, a navíc kompozičně výborně zapadla do layoutu titulní strany.

Mimochodem, konkrétně s touto fotografií jsme žádné zásadní úpravy nebo retuše dělat nemuseli. Pouze jsme doladili kontrast, sytost barev a upravili oblohu tak, aby vyniklo logo časopisu.

Diskuse nad technickou kvalitou nikdy neskončí

Každý máme názor na kvalitu fotek odlišný, někdo raději černobílé zrnité fotky, jiný precizní dokonalou vyžehlenou fotku bez jediného smítka. Pochopitelně jde hlavně o to, k čemu ty fotografie budou sloužit.

Za mě je důležité nezapomínat na to, že jde vždy o kombinaci formy a obsahu, že fotografie je forma komunikace a podstatné je předat to sdělení. Ze zkušeností vlastních i dalších fotografických kolegů diváci většinou odpustí drobnou technickou nedokonalost, když je obsah snímku dostatečně atraktivní. Jinak ale pochopitelně debata mezi fotografy nad technickou kvalitou fotek zřejmě nikdy neskončí.

A na konec, netroufl bych si s mobilem na focení portrétů, na kterých bych chtěl mít dokonale sametový bokeh, ani se nepouštěl do fotografování sportu. K tomu bych potřeboval úplně jiný hardware. Fotomobil ale splnil přesně to, co jsem od něj čekal: snadné a rychlé focení, kdykoliv a kdekoliv na cestě zastavím, sdílení na sítě přímo ze zařízení, a technická kvalita, která na web není žádný problém a jak je vidět, i v tisku se fotografie uplatní (a uplatnily). A ta fotka na titulce, to už byl jen bonus navíc. Musím se ale přiznat, že moc příjemný bonus.

V galerii tentokrát přikládám pár fotek přímo z mobilu pořízených na všechna tři různá ohniska, bez úprav.