Facebook koupil GIPHY. Má s ním velké plány zejména pro jeho Instagram

Facebook zase roste. Minulý týden totiž koupil GIPHY, populární platformu pro sdílení souborů GIF. Ty plánuje ještě více integrovat především do svého Instagramu, jehož součástí se tým vývojářů GIPHY nově stává. I když nebyla částka zveřejněna, ještě před samotnou akvizicí se spekulovalo o sumě 400 milionů dolarů.

Facebook o tomto kroku informoval příspěvkem na svém blogu. Různé animované GIF soubory jsou součástí Facebooku, Instagramu a komunikačních aplikací Messenger i WhatsApp už několik let, využívat je můžete zejména v Příbězích a přímých zprávách a to díky přístupu k API. Z něho čerpají i další aplikace, jejichž funkčnost by ale po této akvizici neměla být nijak ohrožena.

GIPHY totiž jen změnil majitele s tím, že bude nadále fungovat tak, jak dosud. 50 % provozu platformy navíc obstarává právě rodina aplikací Facebooku, polovinu z toho pak čistě Instagram. Facebook tuto platformu nyní může ještě lépe integrovat do jeho vlastních titulů, kde by to zejména právě u Instagramu přineslo lidem snazší hledání toho ideální GIFu k doprovození vlastního obsahu.