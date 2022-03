EOS od Canonu slaví 35 let. Připomeňme si kultovní zrcadlovky posledních desetiletí

Označení EOS je nejen zkratka pro elektronicko-optický systém, je to zároveň i jméno řecké bohyně úsvitu. EOS se stal prvním plně elektronickým systémem připojení objektivu a přinesl novou generaci jednookých zrcadlovek s automatickým ostřením. Nejedná se tak o bajonet (jako EOS EF nebo EOS RF), ale spíše o způsob propojení objektivu a těla, respektive začátek komunikace mezi oběma komponentami.

Dříve tak bylo zcela normální nejen manuální ostření, ale i ruční nastavování clony přímo na objektivu a pochopitelně neexistovalo nic jako optická stabilizace v objektivu. Obdobně tělo nemohlo poznat, jaký je nasazený objektiv, což by však v době analogových fotoaparátů stejně bylo k ničemu. Dnes si absenci těchto funkcí už téměř nedokážeme představit.

Systém Canon EOS debutoval v březnu 1987 spolu s analogovou jednookou zrcadlovkou EOS 650 a několika objektivy EF. Novému způsobu komunikace musel být přizpůsoben i bajonet, navíc se začalo přenášet ostření, takže potřebná byla i nová generace objektivů. A pochopitelně i nové zrcadlovky.

Protože se jednalo o novou technologii, nejprve zavítala mezi profesionální fotografy a třeba při focení sportu díky automatickému ostření udělala znatelný rozdíl. Prvním modelem pro fotografické nadšence byl až fotoaparát Canon EOS 1000. Trh si však Canon dobyl až lehkým a kompaktním modelem EOS 500 z roku 1993.

Ovšem o rok dříve se Canon vytasil s novinkou, která i dnes zní futuristicky. Zrcadlovka EOS 5 uměla ostřit na místo, kam se fotograf skrze hledáček díval. Foťák měl tehdy jen několik málo ostřicích bodů, ale i tak to byl skvělý počin na danou dobu. Dnes se spoléháme ve výběru ostřících bodů často na automatiku, ale nedávno sám Canon tuto technologii oprášil a opět použil v EOS R3. Nepleťte si jej s tzv. Eye AF, což zaostřuje na oči foceného subjektu bez ohledu na to, kam se dívá fotograf.

Na přelomu devadesátých a nultých let se rozpoutala digitální revoluce, která by bez komunikace mezi zrcadlovkou a objektivem nebyla možná. Nezapomínejme, že první digitální zrcadlovky přicházely s malým snímačem a až na konci roku 2002 přišel Canon s vůbec první full frame zrcadlovkou EOS-1Ds, tedy se snímačem o velikosti kinofilmového políčka.

Zhruba o rok později se digitální zrcadlovky více začaly dostávat do rukou nadšenců a amatérů. EOS 300D byla první dostupná zrcadlovka a první neprofesionální, i když stále velmi drahá, plnoformátová zrcadlovka přišla na trh o rok později v podobě EOS 5D Mark II. To byl opravdu zajímavý přístroj, protože nabízel záznam Full HD videa. Dnes jej bereme jako samozřejmost, ale v nultých letech to byla opravdu velká a převratná věc.

Přelom nultých a desátých let současného století byl zrcadlovkovým boomem, vývoj byl enormní, ceny klesaly a lidé rádi utráceli peníze za kvalitní fotografické přístroje. V březnu 2011 přišel na trh nejprodávanější produkt řady EOS vůbec – Canon EOS 600D. Jak takový přístroj vypadal? Mnozí jej můžete mít stále doma, každopádně měl 18Mpx senzor, uměl nahrávat Full HD video při 30 snímcích za sekundu a měl vzhledem k své době běžných 9 ostřicích bodů; ISO se pohybovalo v rozsahu 100 až 6400. I to ukazuje, jakým brutálním vývojem si prošly fotoaparáty za posledních deset let.

Desátá léta 21. století se však nesla v duchu nástupu bezzrcadlovek. Canon do rozjetého vlaku nastoupil relativně brzy se systémem EOS M v roce 2012. Jednalo se o bezzrcadlovky se snímačem formátu APS-C a bajonet neumožňoval použití většího, například plnoformátového senzoru. Pokud však máme být realisté, tento systém se moc nepovedl a jen s několika málo těly a objektivy zůstal na okraji pozornosti a dnes skomírá.

Až v roce 2018 přišel Canon s bezzrcadlovkovým systémem hodným moderní doby, zrodil se EOS R, tedy plnoformátový systém obsahující bezzrcadlovky i zcela nové objektivy, i když za pomocí adaptéru lze používat i ty staré zrcadlovkové. Tento systém je současností i budoucností Canonu, ale i dějištěm experimentů jako EOS VR, tedy softwaru a hardwaru (v podobě objektivu) umožňující zaznamenávat obsah pro virtuální realitu.

V dalších letech se bezpochyby bude celý ekosystém EOS, a hlavně bezzrcadlovková řada EOS RF velmi rychle rozvíjet. Budou přibývat objektivy i bezzrcadlovky, které pokryjí všechny segmenty trhu. Současné přístroje jako EOS R3 zaměření na profesionální sportovní fotografii, EOS R5 jako plnoformát pro masy i profesionály nebo cinematické přístroje EOS pro nahrávání profesionálního videa jsou plně platné dnešní době, ale zároveň mají mnoho generací a implementace vzrušujících technologií stále před sebou.