DxO oznámilo pokračování bezplatného vzdělávání po internetu

V době koronavirové krize, kdy byla pozastavena celá řada činností, nabídla nemalá skupina firem své znalosti zdarma fotografům, kteří museli zůstat v domácí karanténě.

Společnost DxO se rozhodla v tomto trendu pokračovat a nabízí možnost zúčastnit se zdarma hned několika webinářů v průběhu srpna, které se budou věnovat především úpravám fotografií v DxO Photo Lab 3 a Nik Collection 3.

Aktuálně je možné se těšit na následující

​A new perspective on street photography with nik collection 3 by dxo

Přednášející: PhotoJoseph

Datum: čtvrtek, 11. srpna

Everything you need to know to get started with the nik collection 3 by dxo

Přednášející: Dan Hughes

Termín: čtvrtek, 13. srpna

How to use control points for selective editing with viveza

Přednášející: Dan Hughes

Termín: pondělí 17. srpna

Tips on getting the most out of your raw files with dxo photolab 3