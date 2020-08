Dříve nemyslitelné je realitou, stále více profesionálních fotografů používá pro tvorbu telefon

Obecné vnímání práce profesionálních fotografů je takové, že s sebou nosí těžké brašny plné fototechniky s tím, že k fotografování používají výhradně digitální zrcadlovky nebo bezzrcadlovky. Ve skutečnosti jich ale stále více začíná používat i chytré telefony. Dokazuje to studie, která byla provedena společností Suite48Analytics.

Její analytici provedli průzkum mezi 881 profesionálními fotografy ze Severní Ameriky a Evropy a výsledky zveřejnili ve zprávě Pro Photographers and Use Camera. A výsledek? Zpráva zahrnuje používání fotoaparátů obecně, ale klade důraz na fotoaparáty oproti smartphonům. Profesionální fotografové tak pro obchodní účely stále více pořizují záznamy profesionálními fotoaparáty než jen telefony, ale jejich zastoupení roste.

Celkem 11 % dotázaných fotografů používá kameru smartphonu pro přibližně polovinu svých profesionálních snímků. A to není málo. 31 % dotázaných navíc tvrdí, že svůj smartphone používají více než před rokem. 29 % fotografů pořizuje polovinu svých fotografií, které nejsou určeny pro pracovní účely, pomocí smartphonu. Tzn., že např. na dovolené a pro focení momentek si vystačí už jen s tím, co se jim vejde do kapsy, aniž by s sebou nosili jakoukoli jinou techniku. 36 % profíků pak s telefonem fotí ještě více než polovinu svých fotografií určených pro nekomerční použití.

Jednoznačně převládají iPhony, které mají 86% podíl z celého koláče používaných telefonů. Jen 14 % profíků fotí zařízením s operačním systémem Android. 58 % dotázaných nejčastěji svým telefonem pořizuje snímky podporující jejich práci/služby. 20 % s nimi dokumentují tzv. „život ze zákulisí“. Dělají tak ale převážně proto, že mají méně vybavení a telefon umožní zachytit ideální momentky, protože je vždy na dosah ruky a ihned připraven.

Na druhou stranu je používání telefonu stále na nižší úrovni, než by tomu mohlo být. Profesionální fotografové totiž mají stále obavy z optické kvality fotoaparátů v telefonech, a to i těch, které jsou na špici fotografických žebříčků. Bojí se také vnímání takového focení svými klienty, kteří mají prostě zažito, že snímek z mobilu nemůže být brán jako profesionální.