DPreview.com končí. Nejznámější web o foťácích nepřežil čistku v Amazonu

Místo nové aktuality nebo recenze přistála na webu DPreview.com nepříjemná zpráva. Web po necelých 25 let ukončí provoz. Kdo na něm fotogalerii nebo nějaké texty, může si data do 6. dubna stáhnout. Od 10. dubna bude web převeden do režimu pouze pro čtení, v němž vydrží po omezenou dobu, než definitivně skončí.

Zmizí tím také zřejmě největší databáze digitální fotoaparátů a objektivů, které nadšenci denně používali pro srovnání a vyhledávání parametrů. Ztratí se přes dvě dekády dlouhá historie propracovaných testů i demo snímky v původním rozlišení. Něco samozřejmě zůstane aktivní skrz archive.org, avšak tyto kopie stránek jsou často rozbité a nedá se v nich snadno vyhledávat.

Digital Photography Review, jak zní celý název webu, založili v prosinci 1998 manželé Phil a Joanna Askeyovi a během necelých deseti let vybudovali jedničku v oboru. Tak významnou, že ji v roce 2007 za neznámou sumu koupi Amazon. A ten se postaral i o její konec.



Původní podoba DPreview z roku 1999 a aktuální web

Aktuální šéf DPreview Scott Everett uvádí, že on a dalších 10 lidí, kteří pro web pracovali, jsou oběťmi restrukturalizace Amazonu. Firma již v lednu uvedla, že propustí 18 tisíc lidí (celosvětově jich ale zaměstnává 1,6 milionu). Tento týden pak výkonný ředitel Andy Jassy sdělil, že o práci přijde ještě dalších 9 tisíc lidí. Personální zemětřesení má vliv i na to, že se zdržuje rozjezd druhého distribučního centra v česku, které zaměstná dva tisíce lidí. Více na E15.cz.

Obsah DPreview se tak zřejmě ztratí, ale tvůrčí tým se pravděpodobně přesune jinam. Především populární dvojka video recenzentů Jordan Drake a Chris Niccolls bude v natáčení pokračovat. Po štacích v The Camera Storu a DPreview bude jejich novým útočištěm web PetaPixel, kde začnou působit od května.