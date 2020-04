DJI představila Mavic Air 2, zvládne 4K s 60 fps a vylepšené režimy letu

Mavic Air 2 je nejnovější kompaktní skládací dron v rostoucí sestavě společnosti DJI. Kromě nového hardwaru má také vylepšené režimy létání pro zjednodušení letového procesu. Tím hlavním tahákem je ale 48Mpx 1/2" Quad Bayer CMOS senzor, který je schopen nahrávat 4K video rychlostí až 60 snímků za sekundu a to s datovou rychlostí 120 Mbps.

Pokud vám stačí 30 fps, můžete mít 4K i s HDR. Zpomalené video, i když při 240 fps, však bude jen v kvalitě 1080p. Air 2 nicméně disponuje novou funkcí Hyperlapse (časosběr), která vám ve výsledku poskytne 8K video a lze jej dosáhnout několika letovými režimy – volným pohybem, kruhem a za pomoci tzv. CourseLock a WayPoints.

Fotografie se pořizují 12Mpx, speciální vzorkování však dokáže udělat i 48Mpx snímek. Stále je také přítomna tříosá stabilizace kompenzující pohyb. Přibyl režim fotografování s názvem „SmartPhoto“. Ten dodává 12Mpx snímky za pomoci jednoho z fotografických režimů (HDR, Hyperlight, rozpoznání scény), který určí pokročilá analýza scény ve spolupráci se strojovým učením. Vy se tak už nemusíte o nic starat, přičemž byste vždy měli dostat nejlepší možný výsledek.

Režim HDR zachytí až 7 fotografií při různých expozicích a sloučí je dohromady. Hyperlight se využije zejména při horších světelných podmínkách. I ten funguje na bází pořízení více fotografií jedné scény, které pak sloučí do jediného výsledku, čímž redukuje zejména množství šumu. Rozpoznání scény pak z pěti předvoleb automaticky analyzuje, zda se jedná o západ slunce, oblohu, trávu, sníh nebo stromy.

DJI Mavic Air 2 používá nové motory a elektronické regulátory otáček (ESC) v kombinaci s vylepšenou technologií baterie. Maximální doba letu na jedno nabití tak narostla až na 34 minut. Výslednému času však napomáhá i aerodynamičtější design a nižší hmotnost, protože zařízení váží pouhých 570 g, takže na baterii jsou kladeny menší nároky.

Přenos živého videa z dronu na mobilní zařízení se provádí pomocí protokolu DJI OcuSync 2.0, který doznal aktualizace tak, aby nově podporoval i frekvenční pásma 2,4 GHz a 5,8 GHz, a také funkci automatického přepínání. Nově tak nabízí maximální dosah až 10 km. Součástí novinky je také technologie vyhýbání se překážkám pojmenovaná jako Advanced Pilot Assistance System (APAS) 3.0. DJI říká, že tato nová verze používá 3D mapování k plynulejším změnám pohybu kolem různých objektů a to i ve velmi složitých prostředích.

Mavic Air 2 pak ještě více odladil i staré známé funkce, o které se stará umělá inteligence. Jedná se o ActiveTrack 3.0, Point of Interest 3.0 a Spotlight 2.0. Vylepšení je zejména ve sledování vybraného objektu, které využívá nové mapování prostoru a nové algoritmy letu a to ve všech třech zmíněných režimech.

Dron DJI Mavic Air 2 bude v základní sadě (dron, baterie, ovladač, kabeláž) k dispozici od poloviny května a to za cenu 849 EUR (cca 23 000 Kč). Fly More sada bude mít navíc tašku přes rameno, ND filtry, nabíjecí hub a tři další baterie. Ta vás už vyjde na 1 049 EUR (cca 28 500 Kč). Samostatně pak budete moci dokoupit ochranu vrtulí, pouzdra a držák na tablety. Objednávat můžete na webu DJI.