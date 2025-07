Desetileté čekání skončilo. Sony RX1R III je profi kompakt s 61Mpx snímačem z bezzrcadlovky

Zdálo se, že kategorie kompaktů je posledních více než deset let mrtvá (a mohou za to hlavně fotomobily). Nicméně poslední dobou se popularita kvalitních kompaktů zvedá spolu s nároky na kvalitu fotek a videí, přičemž oproti bezzrcadlovce to je často levnější a méně technicky náročné řešení. Sony využívá situace a po deseti letech obnovuje svou řadu profesionálních kompaktů s modelem Sony RX1R III.

Začneme u toho nejpodstatnějšího: kompakt má snímací čip z bezzrcadlovky a7R IV, tedy full framový snímač s rozlišením 61 Mpx. Ten doplňuje procesor Bionz XR s dedikovaným AI čipem. Jsou to sice technologie z roku 2019 a 2022, ale neustále patří mezi špičku a třeba vývoj u snímačů za poslední roky nebyl příliš výrazný.

Velkých změn doznalo i ostření, například nyní má 693 fázových bodů a má funkce z bezzrcadlovek jako ostření na oko a pokročilé sledování objektu. Hledáček má 0,7× zvětšení a rozlišení 2,36 milionu bodů, zadní displej má stejné rozlišení a 3" úhlopříčku. Jedná se o zabudovanou dotykovou obrazovku. Kompakt zvládá nahrávat 4K video při 30 fps a Full HD při 120 fps. Dále disponuje jedním slotem pro SDXC kartu.

Papírově to vypadá, že ve foťáku zůstal stejný zabudovaný objektiv Zeiss Sonnar T* 35 mm F2 z doby před lety, jedná se o pevné ohnisko s dobrou světelností a kompaktními rozměry. Nevyměnitelnost nebo absence zoomu jsou pochopitelné kompromisy, ale stáří? Zatím je s otazníkem, zda starý objektiv bude zvládat krmit snímač s vyšším rozlišením kvalitním světlem.

Mezigeneračně se změnila spousta drobností, přepracované je ovládání, které více odpovídá moderním přístrojům, tělo je menší, lehčí, přitom je uvnitř větší akumulátor. Hmotnost se zastavila na 498 gramech a rozměry na 113 × 68 × 88 mm. Jedná se tedy o zajímavou alternativu, pokud hledáte skutečné malý přístroj na cesty a třeba vás nezajímají výměnné objektivy, ale kvalita a malé rozměry hrají prim.

Sony jde očividně po krku kompaktním foťákům Leica, které působí v tomto prémiovém segmentu a jsou mezi uživateli oblíbené. Prémiový segment však značí i vysokou cenu, v tomto případě 125 000 Kč. Zatímco ostatní prémioví výrobci nabízí za takovéto peníze často skvělý foťák, ale prodávaný jako značkový lifestylový doplněk, Sony zde má kvalitní a odzkoušený hardware. Zda to bude stačit, odhalí až první recenze.

