Dejte 15 dolarů a váš ex zmizí z fotografie. Na sociálních sítích se rozjíždí nový byznys

Uživatelka @hexappeal uveřejnila v sociální síti Twitter příspěvek, kde nabízí, že za 10 dolarů odstraní nežádoucí osoby z vašich oblíbených fotografií. Tweet zaznamenal více jak 160 tisíc lajků a dostal přes 800 komentářů. Také proto poté její cena vzrostla na 15 dolarů. Jsou ale i tací, kteří to udělají jen za 5. Vhodným ořezem.

Tweet obsahuje nejen výzvu s nabídkou retuše obvykle nežádoucího ex-partnera, ale je doplněn i o ilustrační fotografií před jejím zásahem a po něm. Po enormním zájmu uživatelů byla dokonce nucena zvýšit cenu své práce z 10 dolarů (cca 230 Kč) na 15 dolarů (cca 350 Kč).

for $10 i will edit your ex out of your photo serious inquiries only pic.twitter.com/QDLfNlb86u — 𝕮𝖎𝖗𝖈𝖊 ⚖ (@hexappeaI) January 9, 2020

Reakce široké veřejnosti na sebe však nenechala dlouho čekat. Uživatelé sítě tak začali publikovat příspěvky, ve kterých sdělují, že tu samou práci zvládnou také, ale levněji. Někteří na to jdou „vhodným ořezem“, jiní už značně profesionálněji.

I can do it for $5 pic.twitter.com/yCf9ijae4o — 🥴 (@thejohnpratt) January 10, 2020

I’ll do it for $5 pic.twitter.com/E4RtmdVsBD — potato w eyes (@apotatoweyes) January 12, 2020

Někteří navíc procházeli ukázkový snímek detailněji, než jiní a zjistili, že obsahuje chyby. Z odstraněného chlapíka tak na snímku přece jen něco zůstalo a to konkrétně jeho bota. A to není příliš lichotivá prezentace práce.

One of his shoe is still there. If you want serious inquiries, please deliver serious work lol pic.twitter.com/3EfoSps6S5 — The French Gunner (@D_French_Gunner) January 10, 2020

I tak se nicméně zdá, že uživatelé jsou s dalšími výsledky spokojeni. Sami je totiž také na Twitteru sdíleli a pěli přitom jen samou chválu. Zajímavé na tom celém je také ten fakt, že vlastní retuš prý byla prováděla v telefonu. Podle toho se dá soudit, že stačí najít vhodnou aplikaci a trochu si v ní vyhrát.

She did the damn thing 😌 pic.twitter.com/9N3NUQkCOD — sailor lune ✨ (@lalunelo) January 13, 2020

Best $10 I will ever spend pic.twitter.com/8uadVOyOey — Christian (@chrisart00) January 10, 2020

Guys she really killed it pic.twitter.com/5GzzR3FNx7 — claire (@bramflake) January 11, 2020

Ať tak či onak, „umělkyni“ se nedá zapřít podnikatelský duch. Evidentně totiž objevila díru na trhu a mnozí ji za její schopnosti mohou ruce urvat. I když ale dokáže pozměnit digitální vzpomínku, na tu skutečnou už potřebujete něco jiného.