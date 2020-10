Další výrobce uvádí filtry pro drop-in adaptér Canon EF-RF, z kovu a odolného skla

​Před měsícem představila řadu filtrů pro drop-in adaptér Canon EF-R společnost Breaktrough Photography (BP), nyní ji doplňuje další americký výrobce – Kolari Vision. Na rozdíl od filtrů BP sází na kovové provedení rámu a okamžitou distribuci. K dispozici je tak dalších 19 filtrů.

V nabídce najdeme cirkulární polarizační filtr (CPL), neutrální šedé filtry (ND 2× až 20×), infračervené filtry (IR 590, 665, 720 a 720 nm), a také filtr IRChrome, UV Bandpass a UV/IR Cut Hot-Mirror. Neutrálně šedé filtry, nazvané „IRND“ jsou speciálně upravené tak, aby rovnoměrně zamezovaly průniku světla jak ve viditelném, tak v infračerveném spektru. Lze je tedy použít také s fotoaparáty upravenými pro infračervenou fotografii.

Filtry jsou vyrobeny z odolného skla Gorilla Glass s antireflexní a ochrannou vrstvou, které usnadňují údržbu, optimalizují rovnoměrný přenos světla a redukují odlesky. Jako jediné na trhu (dle tvrzení výrobce) mají filtry kovovou, konkrétně hliníkovou obrubu. Systém uchycení po zasunutí do adaptéru by měl zabránit vypadnutí filtru i při silných otřesech. Cena jednotlivých filtrů se pohybuje od 100 do 130 USD.

Zároveň s drop-in filtry představila pro bajonet RF společnost Kolari Vision clip-in filtr – do obruby, která se upevňuje přímo před snímač lze vkládat libovolné filtry. Prozatím si lze předobjednat UV a IR filtry, do budoucna plánuje výrobce nabídnout filtry pro různé fotografické situace, např. filtry pro focení noční oblohy, podvodní fotografii apod. Za jednotlivé filtry zaplatíte shodně 119 USD.