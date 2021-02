Další soudní spor o fotky, tentokrát však nikdo nekradl

Herečka a zpěvačka Hilary Duff v únoru loňského roku na svém Instagramu tvrdě vystoupila proti fotografovi Darrylu Wilkinsovi. Nyní ji fotograf žaluje za pomluvu, a to nejen ji, ale i moderátorku Wendy Williamsovou, která ve své talk show odvysílala inkriminovaný příspěvek a fotografa zde veřejně odsoudila. I když byl záznam talk show přítomen na YouTube, nyní už je označený jako soukromý a tedy nedostupný.

Celá kauza vznikla tím, že Darryl Wilkins (údajně) fotografoval syna Hilary Duff při fotbalovém zápase. Ta jeho počínání viděla a za fotografem přispěchala se zapnutým mobilním telefonem, na který rozhovor natáčela. Na její otázku, proč děti fotí, ji Wilkins odpověděl, že si tím procvičuje své fotografické dovednosti. Zmiňoval, že je to legální a že jí klidně ukáže svůj průkaz totožnosti.

To však celebritě jako odpověď nestačilo a začala vyhrožovat, že dá jejich rozhovor na Instagram, na kterém tehdy měla 14,6 milionů sledujících (nyní je to 16,4 milionu). Tak se nakonec také stalo. Uvedla v něm, že paparazzi fotí děti, že si má své fotky učit na dospělých a že se aktuální zákony musí změnit. Dodala také, že je to pronásledování nezletilých a že je to nechutné. Video se stalo virálním a stále jej v profilu Hilary Duff najdete.

O soudním sporu poprvé informoval magazín The Blast. V něm Wilkins žaluje nejen Hilary Duff ale i Wendy Williamsovou za pomluvu a útlak. Wilkins trvá na tom, že jednoduše testoval své vybavení fotoaparátu pořizováním sportovních fotografií a že byl neprávem obviněn ze „zavrženíhodného a opovrženíhodného chování, včetně narážky, že je dětským predátorem.“ Snímky pořizoval jako fotograf, a ne jako paparazzi s úmyslem snímky prodat.

Jestli Wilkins požaduje jen omluvu, nebo touží po finančním vyrovnání „poškození“ svého jména, není známo. Jisté je, že teď to bude bitva právníků a je otázkou, na kterou stranu se soud postaví. Pokud ale fotograf skutečně žádné zákony neporušil, může to vypadat jako poměrně jasný případ. Jak byste rozhodli vy?