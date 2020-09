DAIN umí dopočítat 20× zpomalené video a nepoznáte to

Zpomalit záběry, které nebyly natočeny ve vysoké snímkovací frekvenci, sice jde, ale výsledek není valný, a to kvůli množství přítomných artefaktů. Tým vědců z Googlu, UC Merced a Šanghajské univerzity Jiao Tong však vyvinuli DAIN – software pro generování chybějících snímků. A funguje úžasně.

Technika Twixtor pro generování chybějících snímků obrazu se sice stala jakýmsi standardem, ale rozhodně není dokonalá. Obvykle na takto zpomalených záběrech totiž poznáte, kdy byly tímto způsobem zpomaleny, a to podle zjevných artefaktů.

DAIN analyzuje každý ze snímků záběru a poté pomocí speciálně navržené AI inteligentně vygeneruje mezilehlé snímky pro plynulé přehrávání videa.

Prvotním záměrem bylo dokázat modernizovat staré záběry a filmy, dát jim příjemnější pocit ze sledování plynulého pohybu a více je přiblížit dnešním standardům. DAIN se do značné míry liší od ostatních existujících metod interpolace tím, že používá odhad hloubky. Oproti jiným systémům tak ví, co je v popředí a co v pozadí záběru, takže nevidí jen ploché záběry.

Ať už tedy „přizpůsobujete“ staré záběry s 16 fps na 24 nebo 60 snímků za sekundu pro použití v moderní produkci, nebo zpomalujete záznam z rychlosti 24 fps až na 480 fps, měli byste dosáhnout mnohem lepších výsledků než v jiných metodách, které byly dosud k dispozici. Software je navíc zdarma. Více se dozvíte na webových stránkách Googlu, GitHubu, nebo si můžete stáhnout alfa aplikaci pro Windows.