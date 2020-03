COVID-19 – vyhlášení World Press Photo pouze on-line, NAB Show zrušena a TPS má nový termín

​Organizátoři prestižní fotožurnalistické soutěže se rozhodli zrušit slavnostní vyhlášení laureátů soutěže World Press Photo, jakož i doprovodný fotografický festival, a to na základě doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí. Důvodem je snaha zabránit dalšímu šíření koronaviru, k němuž by mohlo na akci tohoto typu s početnou mezinárodní účasti snadno dojít.

(1/2) We are saddened to announce that the global situation surrounding the COVID-19 virus means we have cancelled the World Press Photo Awards Show and the World Press Photo Festival 2020: https://t.co/zKUNPaE6pH .

Obě akce, které se měly odehrát 16.–18. dubna v Amsterdamu, se sice konat nebudou, vítězové fotografického klání se však svého ocenění dočkají v nezměněném termínu: 16. dubna ve 22:00 budou vyhlášeni on-line prostřednictvím internetových médií. Putovní výstava World Press Photo Exhibition, jejíž otevření v amsterdamské galerii De Nieuwe Kerk je naplánováno na 18. dubna, prozatím zrušena nebyla, její osud je však nejistý.

Prezident a generální ředitel National Association of Broadcasters (NAB) Gordon Smith potvrdil, že výstava NAB 2020 byla odvolána. Alespoň tedy prozatím. Důvod je zřejmý, a to kvůli přetrvávajícím obavám ohledně pandemie COVID-19.

In light of the current public health emergency both domestically and globally, it is clear that it would not be possible to hold #NABShow in April as planned. NAB is evaluating a number of alternatives to the April show.



For more info, please visit: https://t.co/CyALIcvTVX pic.twitter.com/rwQgdr92td