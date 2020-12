Content Authenticity Initiative (CAI) ukázalo první snímky, se kterými chce bojovat proti dezinformacím

Zatím nebyly standardy CAI ničím jiným než pouhá označení na fotografii. Díky řadě spolupracujících společností, ale umožňuje tento nový atribuční standard přístup k ověřeným informacím o vizuálním obsahu. A to komukoli. Jeho účelem je rozeznání původních fotografií od těch upravených, ať už z důvodu žertu nebo fakenews apod.

První reálné snímky s touto technologií byly pořízeny v „zabezpečeném režimu“ na smartphonu s technologií od společnosti Qualcomm s integrovaným ověřováním Truepic. Po zachycení fotografie byla vložena do Adobe Photoshopu, kde byly přidány její atributy. Po exportu si pak snímek nese všechny nové informace – včetně seznamu posloupnosti akcí, které byly na fotografii ve Photoshopu použity a spolu s původními obrazovými daty zachycenými na smartphonu.

Do projektu nejsou zapojeny jen společnosti Adobe, Qualcomm a Truepic. Minimálně i sociální síť pracující s celosvětovým zpravodajstvím Twitter a The New York Times již pracují na začlenění se do programu rozlišování autentických fotografií od těch upravených. Cíl samozřejmě není malý. Pokud by totiž byla takto označena každá fotografie na webu, kdokoli by si mohl dohledat, zda se jedná o původní nebo jakkoli editovaný snímek.

Ukázky, jak vypadá označení snímku v praxi, najdete přímo na webu contentauthenticity.org. Jejich autorkou je Sara Lewkowicz a všechny pořídila 16. listopadu. Vpravo nahoře najdete malý symbol „i“, po jehož rozkliknutí se vám zobrazí dostupné informace. Po volbě „View more“ pak můžete vidět jednotlivé editace provedené ve Photoshopu. Snadno si tak zobrazíte i zdrojový snímek a porovnáte jej s tím upraveným.