Co chystá Nikon na rok 2020? Dočkáme se nového top modelu zrcadlovek i systému Z?

Bylo by tedy logické, kdyby se Nikon nyní soustředil na vývoj nového systému bez zrcátka, a svědčí o tom i několik podaných patentů. Očekává se, že Nikon co nejdříve představí fullframe bezzrcadlovku s vysokým rozlišením a rozšíří též nabídku modelů bezzrcadlového DX systému.

Zajisté se shodneme, že svého nástupce by si po více než pěti letech zasloužila fullframe zrcadlovka Nikon D760, aktualizace nižších řad se neočekávají. A není divu. Udržovat při životě tak široké portfolio DSLR a současně pracovat na rozšiřování modelových řad FX i DX bezzrcadlovek by přece jen mohlo být kontraproduktivní, až smrtící. Zvláště vedle tak silných konkurentů, jako je Canon (DSLR i CSC) a Sony, o Fujifilmu nemluvě.

Naopak jsou dostupné předpokládané specifikace videa. Podpory by se mělo dostat 4K videu při 24 a 30 sn./s a vysokorychlostnímu Full HD záznamu se snímkovou frekvencí 120 sn./s. Hovoří se též o plochém profilu N-Log. Dá se očekávat, že inovacemi projde i systém automatického ostření, spekuluje se o nárůstu počtu ostřicích bodů až na číslo 153. Vedle WiFi by měla být nově podporována i technologie Bluetooth a těšit se můžeme na detailnější ( 2 100 000 bodů) 3,2“ výklopný a dotykový displej.

Nikon D6

Informaci o vývoji profesionální zrcadlovky, vlajkové lodi FX systému, zveřejnil Nikon v září tohoto roku. Oficiální představení Nikonu D6 je v plánu na začátku příštího roku (nejspíš v únoru), tak aby se fotografové s novinkou mohli seznámit v dostatečném předstihu před Olympijskými hrami v Tokiu (červenec – srpen 2020).

Ačkoli byl výrobce na podrobnější informace k připravovanému produktu skoupý, na internetu již teď kolují základní specifikace modelu. Nikon D6 by měl být osazen mechanicky stabilizovaným CMOS snímačem s rozlišením 24 Mpx, tak jako stejně orientovaný – na focení sportu – konkurenční fotoaparát Sony A9 II, a poháněn dvojicí procesorů EXPEED. Údaje o rychlosti sériového snímání prozatím na veřejnost neunikly – určitě to však bude víc než u D5, tedy více než 14 sn./s.

Dílčí inovace se očekávají také u autofokusu. Počet ostřicích bodů nejspíš zůstane beze změny, avšak ostřicí systém by měl být celkově výkonnější. Vylepšeny by měly být i možnosti natáčení videa: Nikon D5 umí 4K video při 30 sn./s, nový model by měl zvládnout snímkovou frekvenci 60 sn./s. Spekuluje se též o možnosti natáčení videa do formátu RAW.

Design fotoaparátu, alespoň dle zveřejněných fotografií zásadními proměnami neprojde. Očekávané zvětšení optického hledáčku je 0,76–0,78× a rozlišení displeje 3 200 000 bodů. K ukládání dat by měl být k dispozici duální slot pro paměťové karty CFExpress. A konečně se možná dočkáme implementace technologie Wi-Fi.