Ceny TIPA 2020: probuzení zrcadlovek a ústup malých formátů

​Rok se s rokem sešel a fotografická veřejnost se dočkala vyhlášení cen TIPA. Asociace sdružující publicisty z odborných periodik zabývajících se fotografií vybrala nejlepší produkty, které byly představeny během uplynulého roku. Struktura ocenění zůstává i nadále košatá s víceméně totožnými kategoriemi, které dovolí zabodovat takřka všem velkým výrobcům fotoaparátů, objektivů a fotografického příslušenství.

Zatímco v některých uplynulých ročnících přece jen jedna či dvě značky co do počtu cen předčily ostatní, letos se ocenění rozprostřela napříč spektrem tak nějak rovnoměrně… s výjimkou systému Micro Four Thirds. Olympus nezabodoval ani s modelem OM-D E-M1 III, ani OM-D E-M1 III, úspěch nezaznamenal ani Panasonic s Lumixem DC-G90. Snad poprvé tak tento systém zůstal mimo pomyslné stupně vítězů, titul nejlepší objektiv pro MTF pro Panasonic Leica DG-Vario Summilux 10–25 mm F1,7 lze chápat jen jako cenu útěchy.

Naopak vzestup ve srovnání s minulými dvěma ročníky zaznamenal segment zrcadlovek, kde letos mohly být zastoupeny všechny tři výkonnostní kategorie DSLR. Zajímavou novinkou jsou pak samostatné ceny pro full-frame fotoaparáty, kde se docenění dočkala např. i poměrně specifická Sigma fp.