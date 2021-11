Ceny Comedy WildLife 2021 znají své vítěze. I letos vás rozhodně pobaví

Nejzábavnější a nejoblíbenější fotografická soutěž na světě The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 dospěla ke svému závěru a oznámila celkového vítěze letošního ročníku. Tím se stal Ken Jensen, nadšený amatérský fotograf z Blackburnu, za svou fotografii s názvem „Ouch!“.

Vítězové soutěže byli zveřejněni v pořadu BBC „The One Show“ před zraky milionů diváků, což je pro soutěž, jejíž popularita pro svou zábavnost stále roste, zásadní úspěch. Vznikla totiž teprve před sedmi lety. V konkurenci sedmi tisíc vtipných příspěvků z celého světa zvítězil Kenův obrázek zlaté hedvábné opice, která se dostala do poněkud nekomfortní situace.

Vítězný snímek byl pořízen na mostě vedoucí přes řeku Xun v soutěsce Lonsheng v čínském Yunnanu během rodinné dovolené autora už v roce 2016. Opice se v této lesní oblasti pohybují zcela volně a co se týče lidí, jsou velmi zvědavé a bez jakéhokoli ostychu.

„Byl jsem naprosto ohromen, když jsem se dozvěděl, že můj příspěvek vyhrál, zvláště když se do soutěže přihlásila celá řada skvělých fotografií. Publicita, které se mému snímku v posledních měsících dostalo, byla neuvěřitelná a je to skvělý pocit vědět, že můj snímek vyvolává úsměv na tváři lidí po celém světě a zároveň pomáhá podpořit některé fantasticky hodnotné projekty na ochranu přírody,“ uvedl ke svému vítězství autor fotografie. Ten vyjma slávy, věcných fotografických cen a trofeje vyhrál i cestu na safari do keňské Masai Mary.

Letos soutěž podporuje organizaci Save Wild Orangutans tím, že jí věnuje 10 % z celkového čistého výtěžku. Tato iniciativa chrání volně žijící orangutany v národním parku Gunung Palung na Borneu a v jeho okolí. Na vítěze jednotlivých kategorií se můžete podívat v galerii.