Canon si patentoval zoomovací telekonvertor se stabilizací a ND filtrem

Canon patří k nejplodnějším výrobcům objektivů a optického příslušenství, zároveň pilně pracuje na nových technologiích. Nyní si patentoval speciální telekonvertor s možností přepínání zvětšení, stabilizací a variabilním ND filtrem.

Z nákresu je patrné, že telekonvertor sestává ze 4 optických prvků, z nichž dva jsou součástí pohyblivého mechanismu – pohybem vpřed a vzad podél optické osy se krokově mění zvětšení nasazeného objektivu v rozsahu 1×, 1,5× a 2×. Z dalších náčrtků vyplývá, že telekonvertor může být vybaven displejem zobrazujícím informace o aktuálním zvětšením a další data o objektivu a fotoaparátu.

Konstrukce telekonvertoru se od ostatních telekonvertorů Canonu liší absencí členu vyčnívajícího z přední části. To znamená, že objektivy jako Canon RF 100–500mm F4,5–7,1 L IS USM, které jsou jen částečně kompatibilní se současnými RF telekonvertory, by teoreticky mohly s novým adaptérem fungovat bez omezení. V dokumentaci je též uvedeno, že tento typ telekonvertoru by mohl být vybaven stabilizací a nastavitelným ND filtrem.

Tato koncepce má jistě velký potenciál, už jen proto, že by umožnila proměnit pevný objektiv v zoomovací, stále se však jedná o pouhý návrh, který nemusí být nikdy realizován.