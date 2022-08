Canon přidává svým bezrcadlovkám kupu novinek, včetně nového režimu snímání videa

Canon oznámil aktualizace firmwaru pro své full-frame bezzrcadlovky EOS R3, EOS R5 a EOS R6, které přinášejí řadu nových a vylepšených funkcí a vlastností. To nejzásadnější je nové vysokorychlostní sériové snímání i nový režim videa.

Firmware verze 1.2.0 přidává bezzrcadlovce EOS R3 několik nových funkcí, mezi které patří především režim „Vlastní vysokorychlostní sériové snímání“. Toto nastavení umožňuje definovat počet snímků (v rozmezí 2-50) a snímkovou frekvenci (30-195 fps) vlastního režimu. Canon uvádí, že ten bude fungovat se snímky ve formátu JPEG i RAW v plném rozlišení, ačkoli expozice a automatické zaostřování musí být pevně nastaveny. Nový režim je ale ve výchozím nastavení zakázán, takže je nutné jej ručně povolit.

Canon výslovně uvádí, že tento režim snímání je určen pro případy, jako jsou padající kapky vody nebo míčové sporty. V nastavení je také nový režim snímání videa FHD 239,76 fps/200,00 fps. Společnost rovněž zahrnula nový režim časosběrného snímání a nový režim stohování zaostření ve fotoaparátu, který funguje jak s bleskem Canon Speedlite EL-1, tak bez něj. Nově lze také přiřadit 1,6násobný ořez (nebo jiné poměry ořezu) k vlastnímu tlačítku, přidávat ořezy a měnit velikost snímků při přenosu FTP a spouštět zpracování snímků Canon Cloud RAW přímo z fotoaparátu (což ale vyžaduje placené předplatné).

Největší novinkou ve firmwaru EOS R5 verze 1.6.0 je nové nastavení Auto Power Off Temp. Pokud je nastaveno na hodnotu High, tak se fotoaparát na rozdíl od standardní hodnoty automaticky nevypne, když se zvýší teplota jeho těla a paměťové karty. To umožní delší nahrávání videa, ale také to bude znamenat možnost vystavení zařízení a jeho komponent nežádoucímu přehřátí. Celé trio modelů pak získává možnost převodu více HEIF souborů na JPEG, a také vylepšenou stabilizaci Movie Digital IS. Nový firmware lze stáhnout na stránkách Canonu.

Via dpreview.com