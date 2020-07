Canon, Nikon a Epson – trio bratrů s nevšedními jmény žije v domě vypadajícím jako fotoaparát

Devětačtyřicetiletý indický fotograf Ravi Hongal skutečně miluje svou práci. Nejenže postavil dům ve tvaru fotoaparátu, ale žije v něm s manželkou a třemi syny, které společně pojmenovali jako Canon, Nikon a Epson. Jeho první kamera přitom byla Pentax.

Jak popisuje magazín Times Now, Ravi miloval fotografování už od dětství, a právě zařízení společnosti Pentax bylo to, které jeho lásku utvářelo. Proto také založil vlastní fotografické studio, které však pojmenoval poněkud usedle, a to jen po své manželce Rani. Tímto studiem ale jeho vášeň k fotografování rozhodně neskončila.

Jeho tři synové nesou jména po světoznámých značkách fotografických zařízení, a do úprav svého domu ve tvaru fotoaparátu investoval v přepočtu více jak 2 miliony Kč. Dům se navíc jmenuje poměrně příznačně, a to Click a na jeho fasádě jsou přítomny všechny tři značky odkazující na tři Raviho syny.

Celému domu, který se nachází v indické Belagávii, dominuje především objektiv, který slouží jako velké okno, ale najdou se zde i odkazy na fotografické filmy, přičemž nechybí blesk či paměťová karta. Interiér je pak prý zařízen obdobně, tedy tak, jak vypadají útroby fotografických zařízení.