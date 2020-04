Canon EOS M6 Mark II dostane možnost videozáznamu při 24 sn/s

Jenda z posledních APS-C bezzrcadlovek Canon EOS M6 Mark II přinesla uživatelům možnost záznamu 4K videa, avšak pouze při snímkovací frekvenci 25 sn/s, častěji používaný záznam při 24 sn/s k dispozici nebyl, což odradilo nejednoho potenciálního zákazníka od koupě aparátu.

Canon EOS M6 II: Poddajný, nenápadný a výkonný [test] Canon EOS M6 II je pokročilá bezzrcadlovka, která by svými parametry mohla vyhovovat jak začátečníkům, tak pokročilým fotografům. Co je na tom pravdy? Čtěte v našem testu.

Nyní však Canon oznámil vydání aktualizace firmwaru s označením 1.1.0, které přináší právě možnost záznamu při 24 sn/s. Vedle přidání snímkovací frekvence aktuální firmware 1.1.0 upravuje chování aparátu při automatickém vypnutí, kdy se zaostření objektivu nevrátilo do původní pozice, ale pouze do výchozího stavu. Opravena by také měla být méně častá chyba, kdy aparát nedokázal zaostřit na objekty v okrajových oblastech snímku.

Novou verzi firmwaru s označením 1.1.0 můžete stahovat přímo z webu Canonu.