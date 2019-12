Canon EOS M6 II: Poddajný, nenápadný a výkonný [test]

Video lze nově natáčet ve 4K rozlišení, nikoli pouze ve Full HD. Canon tedy dohnal konkurenci i v tomto směru. Ve 4K jsou k dispozici snímkové frekvence 25 a 30 sn./s, ve Full HD je dostupný i vysokorychlostní záznam při 120 sn./s. Při nahrávání přes HDMI je podporován také 10bit 4:2:2 výstup. Na těle fotoaparátu se nachází také vstup pro připojení externího mikrofonu a přes USB typu C lze připojit též sluchátka. Speciální ploché obrazové profily však k dispozici nejsou. Záznam se ukládá do souborů MP4.

CMOS snímač velikosti APS-C má nyní ve své kategorii nadstandardně vysoké efektivní rozlišení 32,5 Mpx. Automatické ostření pracuje s technologií duálních pixelů (Dual Pixel AF) na snímači s podstatně vyšším počtem ostřicích bodů než u předchůdce – jejich počet vzrostl ze 49 na 143. Autofokus má také širší pokrytí záběru, a to velmi dobrých 100 % vertikálně a 88 % horizontálně. Výborná je také citlivost AF do -5 EV. Novinkou je též režim sledování oka.

Systému EOS M se tedy očividně daří dobře. Kromě výše zmíněného tomu napovídá i větvení systému do několika modelový řad zahrnující jak začátečnické fotoaparáty (Canon EOS M200), tak pokročilejší přístroje (Canon EOS M50 a Canon EOS M6 II).

Bezzrcadlovky značky Canon s APS-C snímačem figurují na trhu s fotografickou technikou již sedm let. Za tu dobu prošel systém EOS M značnými proměnami. První generace trpěly porodními bolestmi projevujícími se zejména v oblasti (nepříliš výkonného) automatického ostření, natáčení videa a omezeného výběru kompatibilní optiky.

Veškeré operace můžete ovšem provádět i přes dotykovou obrazovku. Mimo to lze dotykem volit oblast zaostření a poklepnutí může fungovat také jako spoušť. V režimu prohlížení jsou podporovány i další typy gest jako tažení při listování a zoom dvěma prsty. Jednoduše jako na mobilu.

Jak již bylo řečeno, autofokus Canonu EOS M6 II je postaven na technologii duálních pixelů na snímači. Oproti ostřicímu systému předchůdce narostl počet ostřicích bodů i rozsah plochy záběru, již tyto body pokrývají. Mimo „záběr“ autofokusu zůstal jen malý prostor po stranách snímku. To vše je dobrý předpoklad pro úspěšné fungování automatického ostření v módu sledování objektu.

Co se týče bezdrátové konektivity, dnes už je standardem možnost komunikace mezi fotoaparátem a chytrým zařízením přes Wi-Fi a Bluetooth. Canon EOS M6 II oproti předchozí generaci přidává navíc ještě podporu NFC, tedy spárování přiblížením. Komunikace probíhá prostřednictvím aplikace Camera Connect, přes niž můžete na dálku měnit základní expoziční parametry a také ostřit dotykem. K dálkovému ovládání lze použít i klasickou kabelovou dálkovou spoušť.

Obrazová kvalita

Canon EOS M6 II je osazen novým snímačem typu APS-C s rozlišením 32,5 Mpx, díky němuž můžete pohodlně tisknout fotografie většího formátu a také volněji nakládat s ořezem snímku při postprodukci. Příjemným bonusem je velmi dobrý dynamický rozsah senzoru, jakož i malá míra šumu při vyšších citlivostech.

Pokud fotografujete do formátu JPEG, můžete si komprimovaný výstup detailně upravit prostřednictvím funkce Picture Style. Na výběr je sedm přednastavení, která lze korigovat co do ostrosti, kontrastu, sytosti a barevného tónu, k tomu máte možnost vytvořit si trojici vlastních, uživatelských stylů. Samostatně můžete ve třech krocích nastavit i míru odšumování při vyšších citlivostech.

Citlivost snímače lze nastavit v rozmezí hodnot ISO 100–25 600, v rozšířeném režimu je podporováno také ISO 51 200. Jak je patrné z výřezů níže, obraz je velmi kvalitní až do ISO 3200, u ISO 6400 se začínají objevovat výraznější barevné artefakty, vytrácejí se jemné detaily a znatelný je i celkový pokles kontrastu.

