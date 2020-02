Canon EOS 850D – nejen video ve 4K a 45 ostřicích bodů

Canon uvedl na trh další ze svých digitálních zrcadlovek, které jsou určeny především pokročilejším fotoamatérům. Oproti nižším řadám mají tyto modely lepší ergonomii, naopak u vyšší řady zrcadlovek najde uživatel benefit v podobě lepšího a rychlejšího ostření či sekvenčního snímání.

EOS 850D navazuje na starší model EOS 800D, avšak zároveň přebírá některé vlastnosti vyššího modelu EOS 77D. To se projevilo zejména v ergonomii – na zadní straně přibyl další dialogový volič v podobě prstence s integrovaným čtyřsměrovým ovladačem.

Joystick pro práci s ostřicími body zde sice nenajdeme, potěší ale integrace alespoň softwarového zámku zadního rolleru. Jeho nevědomé pootočení totiž může mát výrazný vliv na fotografii, zvlášť když si posunete expozici.

Svými proporcemi a tvarem se blíží zrcadlovka více modelu 800D, změny se udály zejména na zadní straně, kde je zmíněný dialogový roller a částečně přeskupená tlačítka. Dalším rozdílem je absence tlačítka pro vyklopení blesku – ten se nově vyklápí pouze ručně, a přesunutí kontroly hloubky ostrosti z levé strany bajonetu na pravou, kde je lépe dostupná prsty levé ruky.

Uvnitř fotoaparátu je osazen CMOS snímač velikosti APS-C typu Dual Pixel AF s rozlišením 24 Mpx, kterému sekunduje nový obrazový procesor DIGIC 8. Tato kombinace pak zvládá pracovat s citlivostí ISO 100 až 25 600, respektive 51 200 v rozšířeném režimu. Sériové snímání pak zvládá EOS 850D rychlostí 7 sn/s nebo 7,5 sn/s v režimu živého náhledu. Závěrka pracuje s rozsahem 30 – 1/4000 s.

Ostření je pod taktovkou 45 křížových ostřicích bodů, přičemž středový je dvojitě křížový pro větší citlivost a přesnost, a to až do -4 EV. Pokud se přepnete do režimu živého náhledu, pracuje Dual Pixel AF s celkem 3975 body, mezi nimiž je možní se přepínat. Novinkou je detekce a sledování obličeje či oka nejen v živém náhledu, ale také při fotografování přes hledáček.

Videosekvence zvládá EOS 850D ve 4K UHD rozlišení (3 840 × 2160) při 30 sn/s, pokud se spokojíte s Full HD, můžete natáčet až 60 sn/s. Zaznamenaná videa se ukládají v kodeku MPEG-4 AVC/H.264 a digitál podporuje je i vertikální video.

Canon oznámil dvě nové APS-C zrcadlovky: EOS 800D a EOS 77D Canon rozšířil řadu zrcadlovek určených pro začínající a pokročilejší fotografy. Novinkami jsou vylepšený autofokus, výkonnější procesor a rozšířené možnosti bezdrátové konektivity přes Bluetooth.

Výklopný a otočný dotykový displej má velikost 3" a rozlišení cca 1 Mpx, sekunduje mu také hledáček s 0,51× ekvivalentním zvětšením a 95% pokrytím scény, u hledáčku bohužel chybí senzor přiložení k oku, takže displej musíte zhasínat ručně, nebo jej mít zavřený.

Pro přenos snímků či vzdálené ovládání je zabudované Wi-Fi a Bluetooth rozhraní. Snímky se ukládají na paměťové karty SD (UHS-I), akumulátor by měl vydržet cca 800 snímků. Na trhu se objeví fotoaparát za cenu 22 990 Kč za tělo, k dispozici by měl být také v několika různých setech s objektivy.

Canon EOS R5

Dlouhodobé spekulace o uvedení plnoformátové bezzrcadlovky určené zejména filmařům potvrdil Canon informací o vývoji modelu EOS R5. Podle dostupných informací by měla bezzrcadlovka zvládnotu 8K rozlišení, rychlé sériové snímání 12 sn/s, respektive 20 sn/s při použití elektronické závěrky a bude mít stabilizovaný snímač.

Detailnější technické parametry nejsou známé, nicméně se nadále spekuluje o celkovém rozlišení snímače, které by vzhledem ke známým parametrům mělo být minimálně 40 Mpx, spíš však ještě více.

Canon RF 24–105 mm F4–7,1 IS STM

Pro systém EOS R představil Canon další z řady plánovaných objektivů, tentokrát se jedná o univerzální zoom s širším rozsahem 24–105 mm, avšak s proměnlivou světelností F4–7,1 a stabilizací. Canon zde upřednostnil rozměry a hmotnost na úkor světelnosti, což je logickým krokem – objektiv má na délku 89 mm a váží 395 gramů.

Minimální ostřicí vzdálenost je u objektivu 13 cm a vestavěná stabilizace umožní prodloužit čas až o 5 EV. Cena byla stanovena na 12 990 Kč.

V rámci rozšiřování nabídky RF objektivů by měla být letos uvedena ještě další čtyři skla. Nejdříve se pravděpodobně dočkáme modelu RF 100–500 mm F4,5–7,1 L IS USM, který zřejmě přijde na trh společně s telekonvertory RF 1,2× a RF 2×