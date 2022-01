Canon EOS-1D X Mark III je poslední vlajkovou zrcadlovkou, další už nebude

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Canon Fujio Mitarai se v rozhovoru pro japonské noviny Yomiuri Shimbun nechal slyšet, že aktuální Canon EOS-1D X Mark III je poslední vlajkovou zrcadlovkou společnosti Canon.

Společnost dle generálního ředitele již dál nebude vyvíjet a vyrábět digitální zrcadlovky a v budoucnu zaměří pozornost už pouze na bezzrcadlovky. Mitarai se vyjádřil, že je přirozené, že lidé budou u digitálních fotoaparátů preferovat bezzrcadlovky. Podle něj se aktuálně trh stále rychleji přesouvá k bezzrcadlovkám. V souladu s tím Canon postupně přesune i výrobu.



Canon 1DX Mark III představen v lednu 2020, aktuální cena je 189 990 Kč

Nemusíte se ale bát – má jít o postupný proces a nebude to ze dne na den. Navíc i když Canon za několik let ukončí vývoj a výrobu vlajkového modelu digitálních zrcadlovek, tak prohlášení v rozhovoru se to netýká všech digitálních zrcadlovek. Konkrétně v rozhovoru zaznělo: "Poptávka po zrcadlovkách pro začátečníky a středně pokročilé je v zámoří silná, takže prozatím plánujeme pokračovat ve vývoji a výrobě." Ostatně Canon vydal také další vyjádření ve stejném smyslu.



Ukončení vývoje a výroby se nemá týkat zrcadlovek pro začátečníky a středně pokročilé.

O tyto levnější modely je stále velký zájem.

Aktuální vlajková zrcadlovka, Canon 1DX Mark III, byla veřejnosti představena v lednu 2020, přičemž aktuální cena je 189 990 Kč. Stále jde přitom o oblíbenou volbou fotoreportérů. Ovšem už v lednu 2020 společnost Canon uvedla, že končí s výrobou objektivů EF, pokud si trh nevyžádá další, a od té doby dochází k průběžnému ukončování výroby populárních objektivů EF.

Dá se očekávat, že prohlášení má i souvislost s novou a velmi očekávanou vlajkovou lodí mezi bezzrcadlovkami – Canon EOS R1. Dle zvěstí má novinka nabídnout rozlišení více než 45 miliónů bodů a má umět 8K video s variabilní snímkovou frekvencí.

A když jsme u trendů – už jste na bezzrcadlovku přešli? A jestli ano, vrátili byste se klidně zpět ke klasické zrcadlovce?

Zdroj: petapixel.com