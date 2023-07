Canon dosáhl úctyhodného milníku. Vyrobil již na 110 milionů EOS fotoaparátů

Společnost Canon hrdě oznámila dva nové milníky, kterých v nedávné době dosáhla. K březnu letošního roku totiž vyrobila už více než 110 milionů fotoaparátů s výměnnými objektivy řady EOS a v květnu přesáhla hranici 160 milionů výměnných objektivů řady RF/EF.

Fotoaparátem s „výrobním číslem“ 110 000 000 řady EOS se stal model EOS R6 Mark II, který byl uveden na trh v prosinci 2022. Výměnným objektivem, který sjel z výrobní linky jako ten s číslem 160 000 000, byl RF100mm F2,8 L MACRO IS USM, uvedený na trh v červenci 2021.

Společnost Canon pojmenovala svůj přelomový systém EOS po řecké bohyni úsvitu a jeho debut je datován spolu s řadou výměnných objektivů EF k březnu 1987. Tehdy představoval významný skok vpřed, protože se jednalo o první plně elektronický systém bajonetu na světě pro zrcadlovky s automatickým zaostřováním na stříbrný halogenidový film. Inovace společnosti Canon pokračovaly uvedením digitálního fotoaparátu EOS Kiss (někde známého jako EOS Digital Rebel nebo EOS 300D) v září 2003, který znamenal nástup digitálních zrcadlovek.

V průběhu let Canon posunul hranice technologií a představil produkty, které změnily pravidla hry, jako je profesionální řada EOS-1D a průkopnická řada EOS 5D, která způsobila revoluci v nahrávání videa digitálními zrcadlovkami. V říjnu 2018 představila společnost novou generaci systému EOS R. Také řada objektivů Canon EF se neustále vyvíjí díky začlenění nejmodernějších technologií. Tyto objektivy zavedly inovace, jako je ultrazvukový motor (USM), technologie stabilizátoru obrazu (IS) a vícevrstvý difrakční optický člen (DO). V roce 2018 společnost Canon rozšířila nabídku objektivů o objektivy RF, které jsou součástí systému EOS R a nabízejí 115 modelů objektivů.

