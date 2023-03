Canon chce překonat Sony v prodejích bezzrcadlovek

Společnost Canon představila výhled pro svou divizi Imaging Group, tedy pro vše okolo foťáků. U Canonu stále 30 % prodejů tvoří zrcadlovky a 70 % bezzrcadlovky. To z něj činí jedničku v prodejích foťáků s výměnnými objektivy, ale až druhého největšího výrobce bezzrcadlovek. To by chtěl Canon do budoucna změnit a cílí přeskočit aktuálně první Sony.

Klíčová bude řada produktů EOS R, byť zde si Canon trošku protiřečí. Na jedné straně chce dosáhnout větších zisků, ale zároveň chce nabídnout produkty se skvělým poměrem cena/výkon a zvednout prodeje. Jasný je aspoň cíl celkových tržeb Imaging Group jeden bilion jenů, tedy asi 170 miliard korun.

Portfolio řady EOS R chce Canon rozšířit po stránce těl i objektivů. Cílí přitom na novější uživatele, kteří se už více zaměřují na nahrávání videí nebo na sociální sítě, a těm chtějí nabídnout produkty na míru. Stále častější tedy bude propojení fotoaparátu a profesionální videokamery do jednoho zařízení. Canon přitom má speciální videografické řady produktů.

Canon nezapomíná ani na 3D a všechny druhy počítačových realit, tedy virtuální či rozšířenou (VR a AR). Výrobce sice již má pár produktů v ekosystému EOS VR, ale jedná se o jeden objektiv, pár podporovaných těl a programy pro vytváření a editaci VR videa. Zdá se tedy, že to nebyl jen jeden výstřel do tmy a Canon bude jednou z mála firem nabízející vysoce profesionální vybavení pro snímání ve více než dvou dimenzích.

Zdroj: Canon via Canonrumors