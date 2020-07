Není to poprvé a patrně to není ani naposledy, co byla některá z velkých firem zaskočena velkým zájmem o nový produkt, v minulosti taková situace nastala u Nikonu i u Sony, velký zájem o nové digitály převážil u Canonu.

Podle vyjádření japonského zastoupení Canonu se tato situace týká zejména bezzrcadlovek EOS R5 a R6, bateriového gripu a dvojice telekonvertorů, a to většiny předobjednávek. Je však pravděpodobné, že zdržení nebude nijak zásadní.