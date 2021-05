Budiž světlo! Otestovali jsem čtyři stálá videosvětla Nanlite

Přejeme si dobré světlo, ale každý ho potřebuje pro svůj záměr trochu jiné. Výrobci se předhánějí, kdo ho umí udělat nejvíc, nejlehčí nebo nejbarevnější ale strohé údaje o výkonu neřeknou mnoho o tom, jak se s takovým světlem bude nakonec pracovat a jak půjde přizpůsobit záměru, pro který ho potřebuje fotograf využít. Dlouho jsem světla tak trochu přehlížel, asi jsem chtěl ušetřit, takže jsem kupoval levné žárovky, nejlevnější led panely a neznámé záblesky apod. Při pravidelnější práci na různých místech mi najednou začal scházet nejen výkon, kvalita světla, možnosti nastavení a přizpůsobení okolnímu světlu, použitelnost na video apod… Jak si zařídit domácí ateliér – otestovali jsme světla FOMEI Digitalis Pro 400 Ateliérová fotografie má své výhody i nevýhody. Do první skupiny patří zejména možnost experimentovat s pozadím a zejména s různými způsoby svícení objektu, ať už se jedná o produkty nebo modely a modelky. Asi největší nevýhodou jsou pořizovací náklady. Ovšem po svém ateliéru zatouží nejeden fotograf. Šetřit se úplně nevyplatí, protože světlo je opravdu základ. A podle diskuzí s kamarády nejsem jediný, kdo na světlech šetřil. Dnes už je světelných pomocníků na trhu mnohem víc, a především díky LED technologii toho umí o dost více než ještě před pár lety. Využil jsem proto příležitost vyzkoušet a pořídit celkem 4 odlišné trvalé světelné zdroje značky Nanlite, které mají potenciál vyřešit většinu nejběžnějších situací. Dnes si představíme 4 světla, kdy umí každé něco jiného a přitom jsou to všechno úsporná a skladná LED světla. Nissin i40: levně i o strop – recenze blesku Nový blesk od Nissinu překvapí nejen kompaktními rozměry a širokou nabídkou funkcí, ale i příznivou cenou. Co všechno umí? Přečtěte si v detailní recenzi. Konkrétně malý kapesní panel LitoLite 5C RGBWW, dále přenosná a variabilní Forza 60B, výkonnější trvalé světlo FS-200 a velký MixPanel 150. Každé z těch světel totiž disponuje ve své kategorii velice zajímavými parametry a velkou užitnou hodnotou. Nanlite LitoLite 5C RGBWW Nejmenší LED panel od firmy Nanlite dorazil v šikovném polstrovaném pouzdru s praktickou karabinou a dvěma kapsami pro světlo i příslušenství. Díky malým rozměrům jde pouzdro snadno připnout ke kalhotám nebo k jiné brašně, ani o něm nebudete moc vědět. Uvnitř pouzdra je také nabíjecí USB-C kabel, silikonový difuzní návlek a šroubení na upnutí světla na stativ nebo do sáněk fotoaparátu – to se hodí. Všechno působí kvalitním zpracováním. Světlo samotné pak hlavně lehounce. Použité vnější plasty společně s karbonovou zadní stěnou neubírají na odolnosti, a přitom váží jen 140 g, takže parametry tlustějšího telefonu ani nejsou cítit v ruce. Balení obsahuje také návod v angličtině s mnoha obrázky nastavení, které asi pochopí i dítě. Přední stranu světla vyplňují diody rozmístěné v rastru 10×5 zakryté plastem, takže jsou chráněné před bezprostředním dotekem a ani se moc nezahřívají. Zadní strana osazena malým dobře čitelným displejem. Pod zadním panelem se také nachází magnet, který umožňuje připevnění ke kovovým materiálům. Chce to ale najít větší kus kovu, na kterém se hladké tělo udrží. Na všech čtyřech obvodových stranách je žebrování pro lepší pasivní chlazení a v něm je nahoře USB konektor a vlevo ještě ovládací tlačítka. Po dlouhém stlačení hlavního tlačítka se rozsvítí displej a během pár vteřin nabídne možnost zvolit prakticky ze tří hlavních režimů – CCT, HSI a efekty. Všechny režimy umožňují nastavení intenzity světla (DIM) od 0 do 100 % a přechod po 1 % působí plynule. Hlavní vypínací tlačítko funguje kromě dlouhého stisku také krátkým stisknutím k rychlému vypnutí pouze samotných diod, abyste šetřili baterii např. během nastavení nebo když chcete udělat kratší pauzu. Jedná se o RGB světlo s pěknými hodnotami CRI 95 a TLCI 97 věrnosti barev. Režim CCT umožňuje nastavit barvu světla v Kelvinech a barevnou odchylku k zelené a růžové (G/M). V režimu HSI je pak kromě výkonu možné nastavit konkrétní barevný odstín od 1 do 360 (HUE) a saturaci 0–100. Efektů umí Litolite 5C dohromady 16 a všechny jsou nastavitelné intenzitou i barevností nebo frekvencí opakování, takže mohou dobře posloužit i do videa. Konkrétně jsou to efekty cct loop, intensity loop, cct flash, hue flash, cct pulse, hue pulse, storm, police car, tv, paparazzi, candle/fire, disco, bad bulb, firework, explosion, welding. Technické parametry Litolite 5C Barevná teplota: 2700 K – 7500 K

CRI / TLCI: 95 / 97

Světelný výkon: 581 lux na 1m

Rozměry: 108 × 60 × 22 mm

Hmotnost: 140 g

Zabudovaná baterie: 3,7 V / 2400 mAh

Kompletní technické parametry najdete zde

Cena: 2 490 Kč USB-C konektor slouží jak pro nabíjení integrované baterie i tak i pro napájení za provozu. Baterie udrží světlo v provozu na maximální výkon cca 1,5 hodiny. Na menší výkon mnohem déle. Zamrzí ale, že číselná informace o výdrži v horním rohu displeje je pouze teoretická jako s plně nabitou baterií a nezohledňuje vůbec reálný stav baterie, takže i když máte téměř vybitou baterii, stále ukazuje třeba více než hodinovou výdrž. Vedle toho symbol skutečného stavu baterie funguje asi jen ve čtyřech polohách, které se mění neplynule, takže skutečná výdrž baterie se špatně předvídá, ale více než hodina s plně nabitou baterií je celkem jistota. Přitom ani po hodině používání na plný výkon bych neřekl, že je světlo víc než jen mírně teplejší, takže zahřívání nebude problém. Přiložený silikonový difuzor se nasazuje ztuha, ale sedí pak pevně. Při zapojení USB kabelu nebo upnutí do stativu se musí difuzor trochu předsunout. Hodil by se tu malý výřez, ale to je maličkost. Po nasazení difuzoru se trochu zlepší rozptyl světla a pochopitelně současně ubyde i celkový výkon. U tak malého světelného zdroje difuzor moc velký rozdíl neudělá, ale pokud už z nějakého důvodu musíte mít světlo blízko nebo přímo na fotoaparátu, tak je s ním rozptyl světla jemnější. Hodnocení Až na pár výhrad, jako zmíněný údaj o výdrži, považuji Nanlite Litolite 5C za velice šikovné světlo, které sice nenahradí velký zdroj, současně ale nebude zavazet v žádné brašně a může pomoct v nouzi nasvítit malou scénu, dokreslit konturu, vykrýt někde stín, vypíchnout barevně jeden bod nebo přidat nějaký živější efekt do videozáběru. Přitom mimoděk poslouží i jako pořádná baterka na cestách. Hlavně možnosti nastavení a vytvoření jakkoli barevného světla považuji za absolutně nejzábavnější vlastnost. Řekl bych, že je to jeden z nejpraktičtějších doplňků k fotoaparátu vůbec a klidně by mohl být stejně samozřejmou součástí fotobrašny jako objektiv, protože nezabere moc místa a nabízí velkou míru kreativity. Plusy hmotnost a velikost

pouzdro

možnosti nastavení

výdrž baterie a přímé napájení Minusy nepřesné info o stavu baterie 8 /10 Hodnocení

Nanlite Forza 60B Na toto světlo jsem byl nejvíce zvědavý, protože v malém těle nabízí zajímavý výkon. Nanlite Forza 60B je typický COB (Chip On Board) světelný zdroj vměstnaný ale do rozměru ani ne půllitru piva. Písmeno „B“ pak značí, že se jedná o bi-color světlo, které umožňuje plynulé nastavení barevné teploty od 2700 do 6500 Kelvin. Forza 60B se prodává opět v perfektně polstrované brašně, kde dále najdeme napájecí kabel s adaptérem a malý reflektor. Kompaktní rozměry a lehkost brašny vyloženě potěší, protože nikde nepřekáží a pěkně vypadá. Solidní dojem budí i povrch světla, na kterém se prakticky střídají plasty s karbonem i kovovou mřížkou, aby bylo světlo lehké i pevné současně. Po zapnutí naběhne ihned displej a během 5 sekund se rozsvítí světlo za doprovodu jemného zvuku větráčku umístěného vespod. Forza 60B si pamatuje naposledy uložené nastavení, takže se zapne přesně tam, kde jste minule skončili. Dvojice otočných voličů s potvrzovacím tlačítkem uprostřed každého z nich umožňuje snadné přepínání v jednoduché nabídce, kde můžete levým voličem nastavit plynule intenzitu v procentech a barevnou teplotu od 2700 do 6500 kelvinů. A pravým voličem zapnout některý z přednastavených efektů nebo dokonce vypnout ventilátor. To je sice lákavá možnost, ale světlo tím automaticky výrazně omezí výkon jen do 30 %. Zapnutý ventilátor sice není moc hlučný, ale blízko umístěný mikrofon by ho mohl zaznamenat. Efektů je tu celkem 11 a jsou opět nastavitelné frekvencí, barevnou teplotou nebo intenzitou – CCT loop, intensity loop, flash, pulse, storm, tv, paparazzi, candle/fire, bad bulb, firework, explosion. Pro světlo Forza 60B je dostupná i solidní porce příslušenství a modifikátorů jako třeba parabolický softbox, mřížka do softboxu, lucernový softbox, reflektor s efektovými filtry … a komu je to málo, může pořídit Bowens adaptér, se kterým se mu otevřou dveře k dalším možnostem značkového příslušenství. Originální parabolický softbox se prodává také v praktickém textilním válci větším než brašna na samotné světlo (cca 20 × 50 cm) a složený pak má v průměru cca 56 cm. První skládání byl trochu oříšek, než jsem se naučil konstrukci pořádně napnout, podruhé už to bylo snazší, ale stále ještě hledám rozumný kompromis mezi sílou a opatrností při napínání vnitřních prutů softboxu. Velmi užitečný je originální držák baterií, do kterého se dají zasunout dvě Sony baterie a hned máte mobilní světlo do terénu. Je to vážně příjemný pocit mít v ruce trvalé světlo a mít možnost s ním operativně svítit kdekoliv a okamžitě tomu přizpůsobovat nastavení. Držák se navíc pohodlně drží. Přitom se také snadno díky spodnímu otvoru na studiový stativ odkládá pro případ, že fotograf nebo asistent potřebuje pauzu nebo změnit nastavení. Technické parametry Forza 60B Výkon: 60 W

Barevná teplota: 2700 K – 6500 K

CRI / TLCI: 96 / 98

Světelný výkon: 13 830 lux na 1m (při 5600 K)

Rozměry: 199 × 85 × 105 mm

Hmotnost: 830 g (pouze světlo bez adaptéru)

Kompletní technické parametry najdete zde

Cena: 9 590 Kč Držák ukazuje po stisknutí tlačítka i stav baterií, ale jen velmi orientačně na čtyřech diodách. Je proto trochu matoucí, že plně svítí jen krátce a na poslední diodu pak světlo svítí odhadem asi 3/4 času. Dvě plně nabité baterie NP-F770 s kapacitou 5200 mAh toto světlo „vycucne“ při plném 100% výkonu za přibližně 1 hodinu. Za tu dobu už se jen trochu zahřeje, stále v mezích cca zvýšené tělesné teploty, rozhodně nijak netopí. Za 1 hodinu se toho dá vyfotit dost. Nutno tedy podotknout, že výkonem Forza 60B denní prudké slunce rozhodně nepřesvítí, ale na vylepšení kresby ve stínech a hlavně v interiérech, když nevíte, jestli bude u klienta zásuvka v dosahu, máte najednou velkou svobodu a volnost pohybu. Vůbec vás ani nemusí omezovat, jestli dosvětlujete prostor v místnosti s žárovkovým osvětlením nebo venku. Jednoduše si regulujete barevnou teplotu podle situace. Fantazie… Hodnocení Celkově Forza 60B při svých malých rozměrech dobře svítí, nabízí dost možností nastavení, především rozsah barevnosti světla se hodí pro většinu interiérů, je k němu kupa příslušenství a dokáže být velice mobilní. Nenapadá mě vlastně moc co vytknout. Limitem může být pro někoho asi jen slyšitelný ventilátor do videa nebo výkon pro denní svícení. V nabídce Nanlite jsou proto dostupné i výkonnější Forzy, ale samozřejmě už s většími rozměry, hmotností i cenovkou. Nanlite Forza 60B je minimálně to nejlepší, co jsem mezi malými trvalými COB světly držel v ruce právě díky vyváženosti. Prodává se okolo 9 500 Kč a podobně výkonné jednobarevné světlo Nanlite Forza 60 (5600K) vychází přibližně na 8 000 Kč. Plusy hmotnost a velikost, brašna

rozsah barevných teplot

dostupné příslušenství

napájení bateriemi Sony

nezahřívá se Minusy v tichém režimu bez ventilátoru výkon pouze 30 %

zapnutý ventilátor může teoreticky rušit ve videu 8 /10 Hodnocení

​Nanlite FS-200 Nanlite FS-200 je na rozdíl od předchozích světel více studiové COB světlo. Tomu také odpovídá hmotnost 2,5 kg (což je však také sympatická hodnota) a především výkon 225 W, který údajně umí vykouzlit skoro 30 000 lux na 1m. Světlo se prodává kupodivu bez brašny a musím se přiznat, že alespoň nějakou plátěnou tašku bych zrovna u většího světla uvítal. Naštěstí je světlo dodáváno v krabici s plastovým madlem, to se bude chvíli hodit. Uvnitř je pouze samotné světlo, přibližně čtyřmetrový kabel, reflektor a návod. Jednoduché... FS-200 už vyžaduje trochu lepší stativ, na tom se vyplatí nešetřit, ideální bude nosnost alespoň papírových 5 kg ale s příslušenstvím jako softbox bych nevolil stativ s menší nosností než 8 až 10 kg. Konstrukce je podobná jako Forza 60B, tedy kombinace plastů, karbonu a kovu, jen ve větších rozměrech. Možná toho kovu přece jen trochu více přibylo. Možnosti nastavení u tohoto světla jsou prosté. Jsou tu opět dva otočné voliče s tlačítkem uprostřed, ale tentokrát levý pouze nastavuje intenzitu od 0 do 100 % při konstantních 5600 K a pravý umožňuje vybrat z jedenácti nastavitelných efektů stmívání a blikání nebo vybrat ze dvou jazyků. A to je vše. Do budoucna je tu připravený USB port pro aktualizaci firmwaru. Zvětšit video Vespod umístěný ventilátor je také větší, je decentně slyšet a nejde tentokrát vůbec vypnout. Pro videa s mikrofonem umístěným blízko to může být rušivé, ale rozhodně nejde o nějak výrazný zvuk. Na druhou stranu světlo se díky tomu ani na plný výkon skoro nezahřívá. Díky tomu, jak prosté je nastavení, tak je velice snadná i práce s tímto světlem. Nástup výkonu po otočení regulátorem je relativně plynulý a maximální výkon je dostatečný i pro použití za denního světla. Tedy pokud bude v dosahu alespoň prodlužovací elektrický kabel. Dost mě zaujalo, že světlo skutečně svítí nadstandardně rovnoměrně, především se softboxem je to dobře patrné. Technické parametry FS-200 Výkon: 225 W

Barevná teplota: 5600 K

CRI / TLCI: 96 / 98

Světelný výkon: 29 380 lux na 1m (při 5600 K)

Rozměry: 271 × 156 × 123 mm (bez držáku)

Hmotnost: 2 480 g

Kompletní technické parametry najdete zde

Cena: 7 890 Kč Pro FS-200 je dostupná celá řada příslušenství. Bajonet Bowens je rozhodně plus. Parabolický softbox pro tak velké světlo narostl s taškou asi na 20 × 80 cm, a přitom se skládá pohodlněji než jeho menší „bráška“ pro Forzu 60. Možná je to tím, že vnitřní pruty jsou delší a ohebnější. V kompletně složeném stavu pak softbox měří v průměru 90 cm a je hluboký 60 cm. To už není takový drobeček do malé místnosti. Světlo je v něm ale krásně rozptýlené. V rámu světla je také otvor pro jednoduché zasunutí deštníku, což je v kombinaci s jednoduchým ovládáním snad nejrychlejší způsob použití rozptýleného světla (zapojit–zasunout–zapnout). Hodnocení Nanlite FS-200 je za necelých 8 000 Kč výkonné světlo s vysokým indexem věrnosti barev a jednoduchým ovládáním. Není tu sice oproti třem ostatním světlům jakákoliv regulace barev ani sebemenší posun odstínu. Denní světlo ale „vyrábí“ snadno a dobře. Rovnoměrný rozptyl světla v kombinaci s velkým softboxem vyloženě potěší u produktové fotografie, kde od středu dál nedochází k takovému úbytku světla. Oproti zábleskům nejste limitovaní rychlostí závěrky. Stačí jen vybalit, připevnit ke stativu zapnout a tvořit. Plusy výkon

příslušenství

jednoduchost

nezahřívá se Minusy nemá brašnu

ventilátor nejde vypnout 8 /10 Hodnocení