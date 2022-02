Blíží se definitivní konec zrcadlovek? Nikon zařízl i oblíbený model D500

Směřování fotografického trhu je zcela jasné, od zrcadlovek k bezzrcadlovkám. Přechod již trvá roky a stále více se ukazuje, že výrobci nejsou ochotní investovat peníze do vývoje zrcadlovek a objektivů na zrcadlovkové bajonety. Naopak se všichni maximálně soustředí, aby přinesli co nejvíce produktů do bezzrcadlovkového ekosystému.

Dalším znamením je ukončení výroby populární profesionální APS-C zrcadlovky D500. Ta je na trhu již přes šest let a byla představena spolu s profesionálním Nikonem D5. Z něj si vzala inspiraci a představovala jeho alternativu s APS-C čipem, což se spoustě wildlife nebo sportovním fotografům hodí kvůli vyššímu přepočtenému ohnisku.

Náhrada se neočekává. Není ani jisté, jestli Nikon ještě představí následníka po D850, nebo jestli je přímým pokračováním Z7 II. Řada D600 je zřejmě mrtvá a asi se nedá očekávat nový model v řadě D700, protože D780 tu je s námi jen pár let. Canon již uzavřel svou profesionální zrcadlovkovou řadu a zřejmě foťáky se zrcátkem zůstanou v nejnižším segmentu trhu, protože jsou v několika ohledech levnější na výrobu a existuje pro ně velký trh se zbožím z druhé ruky.

Nyní budeme zvědaví, zdali Nikon představí bezzrcadlovkovou náhradu, například lite verze s APS-C snímačem modelu Z9 by mohla být zajímavá. Pro ni by ale Nikon potřeboval i kvalitní APS-C objektivy, které zatím nemá, případně je teprve vyvíjí. Budoucnost je tedy bezzrcadlovková, a pokud máte zájem o Nikon D500, nyní je poslední šance, pokud se vám jej vůbec podaří sehnat.

Via Popphoto.com