Bleskové hlavy Profoto B10 a B10 Plus odpálíte iPhonem, a to se synchronizací až 1/25 000 s

Společnost Profoto oznámila aktualizaci své stejnojmenné mobilní aplikace, která umožní každému iPhonu komunikovat s blesky z řady Profoto B10. Funkce se nazývá AirX a synchronizace probíhá skrze technologii Bluetooth a prý zajistí synchronizaci až do 1/25 000 sekundy.

Bleskové hlavy Profoto B10 koupíte i v tuzemsku, a to za cenu od 46 tisíc Kč, Profoto B10 Plus pak ještě o 10 tisíc více. Nedá se tedy předpokládat, že by profesionální fotograf vlastnící tuto techniku spoléhal na snímky pořizované mobilním telefonem, nicméně někdy si to může žádat situace, jindy např. fotografovaný model. Navíc když už produkty Profoto máte, a protože je aktualizace zdarma, jednoduše si tím rozšíříte jejich možnosti.

Zde jde především o inovace. Jak řekl generální ředitel Profoto Anders Hedebar: „proč to neudělat, když můžeme?“ K tomu dodává, že zpřístupnění profesionálních blesků mobilním telefonům může být jednoduše průlomové. „Ať si pak jakýkoli fotograf fotí tím, jaké zařízení je mu milejší. My jen nabízíme maximální variabilitu.“ Je obecně známo, že integrované LED smartphonů se hodí maximálně k tomu, když po tmě hledáte upadnuté klíče. A žádné dosud dostupné přisvícení nedosáhne kvalit, jaké nabízí řešení Profoto.

Dle ukázkových fotografií jsou navíc výsledky poměrně působivé. Majitelům zařízení B10 a B10 Plus pak jen stačí aktualizovat aplikaci (zdarma pro iOS) a v ní následně firmware patřičné bleskové hlavy. Podmínkami jsou mít alespoň iPhone 7 a výš s iOS 11 a novějším. V dohledné době se však mají dočkat i majitelé telefonů s Androidem.