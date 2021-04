Bezzrcadlovka EOS R3 je na cestě k výrobě, připravena je i nová trojice objektivů

Řada plnoformátových bezzrcadlovek EOS má zatím čtyři zástupce – první model EOS R, druhý osekaný model EOS Rp a pak dvojici novějších a pokročilejších fotoaparátů EOS R5 a R6. Již delší dobu se spekuluje o uvedení profesionální bezzrcadlovky tohoto systému – dezinformace byly vyvráceny přímo výrobcem, který uvolnil první informace k plánovanému modelu.

Termín, kdy se dostane EOS R3 na trh zatím není známý, Canon však informoval o několika technických detailech vzešlých z vývoje modelu EOS R3. Poprvé by se měl objevit tzv. skládaný (stacked) snímač plnoformátové velikosti typu BSI CMOS. Tomu pak bude sekundovat obrazový procesor DIGIC X.

Díky uvedené dvojici komponent by měl EOS R3 nabídnout sériové snímání rychlostí až 30 sn/s, a to s automatickou detekcí a sledováním očí, hlavy a těle. Použita by také měla být technologie výběru ostřicího bodu okem fotografa.

Systém ostření Dual Pixel AF prošel dalším vylepšením a mimo uvedené objekty by měl být přidán další cíl pro detekci a sledování Canon však zatím neřekl, co to bude. Předpokládáme však, že se bude jednat o zvířata anebo automobily a motocykly, což se u digitálu podobného zaměřen přímo nabízí.

Design a ergonomie připravované bezzrcadlovky vychází z profesionální řady zrcadlovek EOS 1DX, takže můžeme očekávat nejen integrovaný vertikální grip s prostorem pro baterie, ale také vysokou odolnost vůči prachu a vodě. Mělo by se tedy jednat o moderní podobu profesionálního fotoaparátu bezzrcátkové konstrukce.

Světelné teleobjektivy s ohniskem 400 a 600 mm

Hned o dva nové teleobjektivy se rozšíří nabídka skel Canon s bajonetem RF. Konkrétně se jedná o modely RF 400 mm F2,8L IS USM a RF 600 mm F4L IS USM. V obou případech by měly být objektivy opticky shodné se svými předchůdci s bajonetem EF. To znamená využití celkem 17 čoček ve 13 skupinách, přičemž jsou použity tři speciální prvky – jeden z UD skla a dva fluoritové, součástí jsou i ochranné vrstvy ASC coating.

Objektivy jsou vybaveny optickou stabilizací obrazu, která bude mít účinnost až 5,5 EV, a to nezávisle na použité bezzrcadlovce. U těch se stabilizovaným snímačem lze předpokládat účinnost ještě o něco vyšší. Objektivy naplňují všechny typické standardy profesionálních „eLkových“ skel, tedy bílý tubus s červeným proužkem a utěsněné provedení vůči prachu a vodě.

S ohniskem 400 mm bude možné ostřit od vzdálenosti 2,5 m, s delším 600mm ohniskem zaostříte od 4,2 m. Samotné ostření by mělo být velmi rychlé díky zdvojenému motorovému pohonu ostřící soustavy. Novinkou je třírychlostní ruční ostření pro precizní ovládání a trvalý ruční režim, který umožňuje dolaďovat zaostření bez přepínání režimů. Oba dva modely je tak možné používat s dodatečnými telekonvertory 1,4× nebo 2×.

Použitá clona je složena z devíti lamel s maximálním zacloněním na F32. Filtry je možné používat pouze typu drop-in v zadní stavbě objektivu, a to o průměru 52 mm. Na pultech obchodů by měly být objektivy nejpozději v průběhu července za cenu 342 990 Kč (RF 400 mm), respektive 369 990 Kč (RF 600 mm).

Canon RF 100 mm F2,8L MACRO IS USM

Třetím kouskem, který rozšiřuje nabídku kompatibilních objektivů pro systém EOS R, je makroobjektiv s ohniskem 100 mm a světelností F2,8. Jedná se o první makroobjektiv s bajonetem RF, který Canon uvádí na trh.

Minimální ostřicí vzdálenost činí 26 cm, což v praxi znamená zvětšení 1,4×, tedy více než je u makroobjektivů běžné. Další inovací je využití kombinované stabilizace, která má účinnost 5 EV samostatně, respektive 8 EV při použití s těly R5 a R6. Clona je devítilamelová s maximem na F32.

Optická konstrukce je složena ze 17 čoček ve 13 skupinách, použity jsou shodné ochranné vrstvy, jako u předchozí dvojice. O ostření se stará dvojice lineárních USM motorů, které by měly být tišší a rychlejší než prstencový typ motoru. Na těle objektivu je trojice prstenců – ostřicí a ovládací jsou typické pro řadu RF skel.

Třetí prstenec je označen jako SA control = Spherical Aberration control a umožňuje měnit charakter rozostřených částí snímku – bokeh – a to v popředí nebo v pozadí hlavního objektu. S pomocí prstence je možné upravit i celkové podání obrazu v podobě měkké kresby.

Objektiv je konstruován jako odolný vůči prachu a vodě, včetně fluoritových vrstev na vstupní a výstupní čočce, které mají zabraňovat usazování vody a mastnoty. Na trhu bude makroobjektiv nejpozději v červenci, doporučená cena činí 40 890 Kč.