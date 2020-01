Bezplatný plug-in do Lightroomu přidá fotografiím klíčová slova za pomoci umělé inteligence

Plug-in Wordroom od společnosti Imagga umí za pomoci umělé inteligence automaticky označovat vaše fotografie štítky v aplikaci Adobe Lightroom. Na základě atributů, které na fotografii rozpozná, vám předloží seznam až 30 klíčových slov, která můžete jednoduše vložit do metadat snímku.

To má samozřejmě za následek jejich lepší hledání, ale i třídění. Wordroom spoléhá na algoritmy strojového učení. Čím více uživatelů jej tak bude používat, tím chytřejší a přesnější bude. Samozřejmě se může stát, že dané klíčové slovo nebude fotografii zcela vystihovat, v takovém případě jej lze ale snadno odstranit. Přítomny jsou i nástroje pro plošnou selekci, takže každé fotografii lze vložit jen taková slova, která skutečně chcete. Rozhodně jich nemusí být plných 30.

Analýza navrhovaných klíčových slov pro aktuálně vybranou fotografii probíhá v cloudu, takže počítejte s nutností připojení k internetu. Vývojáři však tvrdí, že snímky nejsou na jejich serverech trvale uloženy. Bez registrace lze plug-in využít na prvních 100 fotografií.

Jakmile se přihlásíte, můžete jej využívat bezplatně, pokud nebudete potřebovat označit klíčovými slovy více jak 2 000 snímků měsíčně. Pokud ano, a to až do 12 tisíc fotografií za měsíc, už musíte zaplatit 14 dolarů (cca 320 Kč). Jak plug-in do svých počítačů nainstalovat najdete na stránkách wordroom.org.