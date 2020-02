Ariana Grande je nepoučitelná. Opět sdílela fotografie bez povolení jejich autora

I když jste na nějaké fotografii zvěčněni, neznamená to, že ji můžete libovolně používat. Své o tom jeden čas věděla i Ariana Grande, ale evidentně to zase zapomněla. Dříve už totiž musela jednu pokutu zaplatit a teď je žalována opět. A to dokonce stejným fotografem.

V květnu loňského roku sdílela popová zpěvačka Ariana Grande na svém Instagramu dvě fotografie, přičemž na ně nevlastnila od fotografa práva. Co na tom, že na nich byla ona sama. I když snímky následně smazala, i tak za jejich použití musela zaplatit. Dříve, než je přitom ze svého účtu odstranila, nasbíraly tyto fotografie přes 3 miliony označení „To se mi líbí“. Dohromady ji to nakonec stálo 50 tisíc dolarů.

Nicméně historie se opakuje. Ariana Grande totiž sdílela v příběhu na Instagramu opět snímek, na který nevlastní práva, a který je dokonce od stejného newyorského fotografa Roberta Barbery, stejně jako ty dva předchozí. Tento byl pořízen již v roce 2018 a zpěvačka je na něm vyobrazena v kolekci oblečení s tím, že v popisu přímo odkazuje na jeho koupi.

Barbera tedy nemeškal a podal na ni žalobu. Opět. Kolik finančních prostředků požaduje tentokrát, zatím známo není. Prý se nejdříve musí vyčíslit jeho ušlý zisk a to, kolik na neoprávněně publikované fotografii mohla Grande vydělat. K částce je pak samozřejmě nutné připočítat veškeré náklady na právníky atd.

Podle žaloby Barbera tvrdí, že zpěvačka nemá a nikdy neměla oprávnění jakkoli reprodukovat, veřejně zobrazovat, distribuovat nebo používat danou fotografii. Vzhledem k předchozím kauzám se dá tušit, že fotograf uspěje i tentokrát. Ostatně stejně, jako se mu to povedlo u mnohých jiných.

Barbera totiž rád a často žaluje různé celebrity právě z důvodu neoprávněného použití jeho fotografií. Doplatil na to např. nejen Justin Bieber, Alexander Wang nebo Christian Siriano, ale i společnosti, jakými jsou CBS, Versace atd. I z tohoto důvodu se pak nelze různým zpěvákům divit za to, že zakazují na svých koncertech fotografování.

Ostatně i sama Ariana Grande na turné k albu Sweetener požadovala výhradní práva ke všem fotografiím, které na něm byly pořízeny a ona byla jejich součástí. Proti pořizování audiovizuálních záznamů však brojí většina známých interpretů.

Když si fanoušek nahrával zpěvačku Adele, ta kvůli němu přerušila koncert, Josh Klinghoffer z Red Hot Chili Peppers si naopak začal nahrávat na telefon fanouška, který si nahrával jeho. Např. Jack White pak vyzval všechny účastníky jeho koncertu, aby si telefony vypnuli úplně.