APS-C bezzrcadlovka Fujifilm X-H2 nejen pro filmaře

Vyšší třída bezzrcadlovek už není jen o velkých snímačích, vysokých rozlišeních nebo snímkovacích frekvencích, ale zejména cílí na videografy a vysoké rozlišení u videa. Fujifilm X-H2 má tedy „jen“ APS-C senzor, což ve světě videa nevadí, ale s rozlišením 40 Mpx umožňuje snímání 8K videa při 30p, 4K 60p a Full HD až 240p. A to vše při formátech MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265 a Apple Pro Res 422, přítomný je i F-Log2. Kompletní specifikace videa najdete zde.

Senzor nese označení X-Trans CMOS 5 HR, dosahuje rozlišení 40,2 Mpx, nicméně umožňuje tzv. multiexpozice, při nichž dokáže složit 20 snímků do jedné 160Mpx fotky. Senzor je stabilizovaný, síla stabilizace má podle papírových údajů být 7 EV. ISO má rozsah hodnot 125 až 12 800 (v rozšířeném režimu 64 až 25 600). Mechanická závěrka má nejkratší čas 1/8 000 s, elektronická dokáže i 1/180 000 s. Jako procesor ve Fujifilmu použili X-Processor 5, ten zvládá ukládání fotek do JPEGu, RAWu či do 10bitového HEIFu.

U fotek v plném rozlišení foťák zvládne snímkovací frekvenci 13 fps při elektronické závěrce a 15 fps s mechanickou závěrkou. Tato čísla se dále mění podle rozlišení, formátu a případného cropu, buffer může být u komprimovaných RAWů až neomezený, posléze záleží na formátech. Fujifilm deklaruje ostření od -7 EV.

OLED hledáček má 0,5“ úhlopříčku, 0,8× přepočtené zvětšení a 5,7 milionů bodů. 3,0“ displej má rozlišení 1,6 milionu bodů, stavový displej na horní straně přístroje má úhlopříčku 1,28“ a rozlišení 128×128 px. Konektivita je velmi široká a nabídne plnohodnotné porty jako HDMI typu A, WiFi, BT, USB-C (Gen2), dva 3,5mm audio konektory. Rozměry činí 136,3 × 92,9 × 84,6 mm a hmotnost 660 gramů. Baterie má vydržet 540 snímků, případně 680 v ekonomickém režimu. Tělo je odolné a má vydržet provozní teploty až do -10 °C.

Očekávaná cena je 60 000 Kč, což je jen o 9 000 Kč méně než vyspělejší model X-H2S. Vyšší model by měl mít lepší ostření, zejména u pohybujících se subjektů. Doba dostupnosti zatím není potvrzená.