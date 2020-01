Apple víceméně potvrdil, že kontroluje fotky v iCloudu. Činí tak kvůli dětské pornografii

Cloudové služby mají své výhody – fotky v nich nahrané nezabírají místo ve vašem zařízení, ale i své nevýhody – tím, že jsou uloženy na serveru poskytovatele, mohou být snáze „zneužity“. Na CES 2020 sám Apple potvrdil, že snímky v iCloudu kontroluje. Má k tomu ale samozřejmě bohulibé důvody.

V minulosti nebyl pro hackery příliš složitý problém nabourat se do iCloud účtu nějaké celebrity a odcizit jí lechtivé snímky. Poslední dobou se však se zdokonalováním zabezpečení již tak často s podobnými „uniky“ nesetkáváme. Neznamená to ale, že by obsah vašeho cloudu nikdo jiný než vy neviděl. Potvrdil to sám Apple ústy CPO (Chief Privacy Officer) Jane Horvathové, která vystoupila v rámci panelu zabývajícího se soukromým a ochranou dat uživatelů na CES 2020.

Apple prý využívá speciální nástroje pro identifikaci fotografií, které by mohly nést známky dětské pornografie či jakékoli jiné zneužívání dětí. Jaké nástroje to jsou, jsme se však nedozvěděli, stejně tak nebyl odhalen proces, který se o to stará. Spíše než fyzická osoba tak činí chytré algoritmy, i v takovém případě to ale znamená, že snímky nahrané do iCloudu někdo kontroluje. A to samozřejmě znamená narušení soukromí uživatelů.

Na druhou stranu, fotografie kontroluje i Facebook, Google, Microsoft a Twitter. Ti k tomu používají nástroj PhotoDNA, který veškeré nahrané snímky porovnává se svou databází se škodlivým obsahem. Obsahuje-li daná fotografie shodu, je označena a už se jí věnuje „vyšší“ instance. Vše se samozřejmě děje za účelem dobra, tedy eliminace dětské pornografie a dalších nelegálních aktivit.