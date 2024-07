Apple řeší zapeklitý problém. Vytvořit video obsah pro Vision Pro není žádná hračka

Když Apple uvedl na trh headset Vision Pro, na otázku na množství obsahu nebyla uspokojivá odpověď. Aplikace pro práci či volání k dispozici již byly, ale co video? Nikdo si nekoupí headset za sto tisíc korun, aby se na něm díval na 2D Full HD videa. Jedním problémem je tedy nedostatek 3D obsahu, ale ten doplňuje požadavek na vysoké rozlišení, neboť Vision pro má dvakrát 8 160 × 7 200 px, a to navíc při 90 snímcích za vteřinu.

Standardy pro nahrávání videa se dnes běžně pohybují v nižších hodnotách, nemluvě o 3D aspektu. Bylo tedy více než jasné, že pro nahrávání videa na Vision Pro musí vzniknout specializované kamery. A zde se nabízí další otázka – kdo je bude chtít vyvíjet a vyrábět, když jde o velmi malý trh. Odpovědí je BlackMagic a Canon.

BlackMagic Ursa Cine Immersive je velmi specializovaná kamera se dvěma objektivy a splňuje standardy nastavené headsetem Vision Pro. Objektiv i snímače jsou zdvojené a výstup je nutné zpracovat v DaVinci Resolve, aby vzniklo prostorové video. Po technologické stránce se jedná o velmi netradiční produkt, výrobce za něj také chce 15 000 amerických dolarů.

O poznání dostupnější řešení má Canon v podobě nového objektivu RF-S 7,8 mm F4 STM Dual. Ten je stále ve vývoji, takže ještě nejsou známé všechny informace, například se jen předpokládá, že se jedná o objektiv pro APS-C bezzrcadlovky. Půjde o Applem certifikované zařízení pro vytváření prostorového videa, i když ne v tak vysoké kvalitě jako u kamery BlackMagic.

U Canonu se nejedná o první zařízení pro VR, tento výrobce jako první již dávno představil objektiv pro záznam do VR včetně aplikace pro zpracování spadající do VR ekosystému. Přestože VR, AR a jiné formy zprostředkovaných realit existují již dlouho, až díky Applu je začali brát vážně výrobci z jiných branží. Snad to tedy přinese obecně další inovace do nahrávání videa.

Zdroj: Petapixel