Apple představil iPhony 12. Nejvyšší model má unikátní fotografickou výbavu

Apple na své předtočené říjnové keynote představil čtveřici nových iPhonů 12. Základní řada překvapí především softwarem, nejvyšší model v podobě telefonu iPhone 12 Pro Max však nabízí, co žádný jiný iPhone, ale ani smartphone obecně.

Lepší fotografie při slabém světle jsou však zásluhou i zvětšení širokoúhlého fotoaparátu, který zachycuje o 27 % víc světla (v případě modelu Max o 47 %) než předchozí generace telefonu. Mělo by se tak jednat o papírového favorita fotografických žebříčků hodnotících noční fotku. O astrofotografii však nepadlo ani slovo.

LiDAR skener měří absolutní hloubku stopováním toho, jak dlouho trvá neviditelným světelným paprskům cesta od vysílače k objektům a pak zpátky k přijímači. Každých 40 nanosekund vysílá své paprsky, takže se scéna neustále přeměřuje a její hloubková mapa upřesňuje. Pro rozšířenou realitu to znamená daleko komplexnější pohled na svět. Jedná se ale i o kameru, která vidí ve tmě.

První s Dolby Vision

Nové je i Smart HDR 3. To automaticky vylepšuje světlá místa, stíny a obrysy. I na snímku za poledního slunce by tak měly být vidět detaily na tváři a stíny, které postupně přecházejí až v temně černou, stará se i o rovnováhu bílé. Nové iPhony Pro pak umí nahrávání v Dolby Vision. Jedná se tak o první fotoaparát vůbec, který to umí.

iPhone 12 Pro přešel z 8bitového na 10bitové HDR nahrávání videa, což představuje ohromný rozdíl v kvalitě díky zachycení více barev. Gradingem do Dolby Vision dnes prochází až hotový film při postprodukci. Je to časově náročný proces, který probíhá na profesionálních počítačích ve střižnách.

iPhone 12 Pro k tomu ale snímá dvě expozice a jeho specializovaný obrazový signálový procesor z nich vytváří histogram. Na jeho základě se pak generují metadata Dolby Vision. Vše probíhá v reálném čase a za vše se vděčí procesoru A14 Bionic s neural enginem, který je vyrobený 5nm technologií. Kvalita záznamu mže být až 4K při 60 fps.

Skutečně surový Apple

Apple na keynote zmínil i zajímavé heslo ProRAW. To obsahuje všechny standardní informace formátu RAW spolu s daty obrazového kanálu Apple. Už provedené potlačení šumu a úpravy vícesnímkové expozice tak vytvoří náskok před editováním – mělo by vám tak zůstat víc času na doladění barev a vyvážení bílé. Této funkce bychom se měli dočkat již brzy, zatím k dispozici není. Kdybyste se pak ptali na čelní TrueDepth kameru, tak ta je pro všechny modely shodná. Nijak se ani od modelů 11 nezlepšila, jen se naučila noční režim.

iPhone 12 se začne předobjednávat 16. října za cenu od 24 990 Kč. iPhone 12 mini bude svůj předprodej startovat až 6. listopadu za cenu od 21 990 Kč. V první vlně jde do prodeje i iPhone 12 Pro a to za cenu od 29 990 Kč. Model 12 Pro Max bude provázet model mini 6. listopadu. Protože se jedná o největší a nejvybavenější iPhone, tak jeho cena startuje na částce 33 990 Kč.