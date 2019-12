Apple před Vánoci nakupuje. Spectral Edge má vylepšit fotografie pořízené iPhony

Mobilní fotografie už dávno není jen o kvalitě hardwaru, na finálních snímcích má totiž svou zásluhu, a to v nemalé míře, i výkonný software. Také proto koupila americká společnost Apple britský startup Spectral Edge, který vyvinul technologii k dalšímu zlepšení digitálních fotek.

Ten vznikl k akademickému výzkumu na University of East Anglia (EUA) a v první řadě měl na starost vývoj technologií, které by pouze a jen za použití softwaru dokázaly razantně zlepšit kvalitu fotografií pořízených mobilními telefony. A to se ostatně i povedlo, protože vyvinutý algoritmus umí za pomoci strojového učení sloučit infračervený snímek s tím klasickým barevným, díky čemuž nese o poznání více informací a to zejména detailů a barev.

Umělá inteligence přítomná při pořizování fotografií ale není nic nového. Sám Apple ji používá ve funkcích Smart HDR, Deep Fusion a ostatně i v nočním režimu dostupným na nových iPhonech 11. Ten od Spectral Edge by je tak mohl ještě o poznání vylepšit, čímž by Apple mohl získat náskok oproti své konkurenci, která se mu, co se fotografických dovedností, rovná.

Agentura Bloomberg uvádí, že částka za provedenou akvizici známá není, ale dodává, že v roce 2018 byla společnost Spectral Edge financována 5 miliony dolary. S jejím algoritmem se s největší pravděpodobností nesetkáme hned v iPhonech 12, které by měl Apple představit v září 2020, ale nejdříve až v modelu 13 o rok později.