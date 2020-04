Apple podal další patent. Zaměřuje se na 3D panoramatické snímky

Nový patent společnosti Apple byl podán v září loňského roku a popisuje systém kamerového panoramatického pole, které je zjevně určeno pro použití v budoucích telefonech iPhone a tabletech iPad. Pracuje s gesty a výsledek bude určen i pro VR.

Podle společnosti Patently Apple popisuje patent technologii, která by stavěla na současném úsilí neustále zlepšovat možnosti rozšířené reality. Uživatel snímající panoramatickou scénu by tak za pomoci AR následoval zobrazovaná gesta, která by ho vedla k dokonalejšímu výsledku.

Více úhlů snímání stejné scény přinese variabilitu v pozorování scény.

Při opakování gest by se také získalo o poznání více informací o světle panujícím na scéně, přičemž výsledek by byl samozřejmě skládán nejen patřičným enginem, ale i umělou inteligencí a to ze šesti stupni volnosti (6DOF). S jejich pomocí by tak zařízení bylo schopné pořídit i složité 3D scény, které by šly zobrazit jako prostorové 360° fotografie a šlo by je prohlížet i brýlemi pro virtuální realitu. Výsledek by totiž umožňoval dívat se za objekty, přibližovat oblasti scény a nechat si zobrazovat scénu z různých úhlů.

Kdyby vás pak zajímalo, kde na to vzal Apple technologii, tak pro odpověď nemusíte chodit daleko. Už v roce 2018 totiž podstoupil akvizici se společností Lytro. Samotný patent také ukazuje, že systém Applu může používat senzory zařízení k zachycení polohy, pohybu a dalších podobných metadat souvisejícími s fotografiemi, jejichž kombinace by přispěla k finálnímu panoramatu světelného pole.

Gesta byste si pamatovat nemuseli, patřičná aplikace by vám je přímo na scéně ukazovala za pomoci AR.

Právě tímto se systém podstatně liší od tradičního 360stupňového panoramatu, které je zachyceno z jediného bodu, což umožňuje divákovi pohybovat hlavou v rámci vykreslené 3D scény. Panoramata světelného pole se však jeví realističtěji, přičemž především udržují všechny objekty na správných pozicích, i když se vy jako pozorovatel pohybuje po scéně. Nedávno představený iPad Pro se speciálním LiDAR senzorem by tak mohl být už pro tuto technologii připraven. Jeho dosavadním limitem je však dosah jen pěti metrů.