Apple nově umožňuje převod fotek a videí z iCloudu do Fotek Google

Po Facebooku přichází i Apple. V rámci projektu Data Transfer a možných obav o nařčení z monopolu připravila společnost Apple pro své uživatele možnost kopírovat obsah Fotek na iCloudu do Fotek Googlu. Musíte si to ale vyžádat na webu.

Služba je nově dostupná v Evropské unii (takže i u nás), ale i zákazníkům na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku a Spojeném království. Přenos fotek a videí z Fotek na iCloudu zajistí jejich kopírování do Fotek Googlu, aniž by byly z iCloudu odstraněny, či byly jakkoli pozměněny. V obou službách byste tak poté měli mít totožný obsah. Říká to alespoň stránka podpory.

Ta nicméně zmiňuje i to, že přenos si poradí s formáty souborů: .jpg, .png, .webp, .gif, některé soubory RAW, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts a .mkv. Některá data, jako jsou dynamická alba a snímky Live Photo se však zcela korektně převést nemusí.

Apple dále uvádí, že se přenese jen aktuální verze fotek po úpravách, že se duplikáty zobrazí jen jako jedna fotka, a že když to bude možné, přenesou se fotky i se svými alby (videa už ne).

Přenos fotek není jedinou možností, co vám s nimi Apple na svém iCloudu umožní dělat.

Veškerý obsah, který chcete převést, se počítá do celkového úložiště, které máte na Googlu dostupné. Pokud dojde k jeho zaplnění, přenos nebude kompletní. Fotky Google navíc mají limit 20 000 fotek na jedno album. Když přenesete album obsahující víc než 20 000 fotek, přenesou se i přebývající fotky, ale do alba už se nepřidají.

Zatím jsou k dispozici jen Fotky Googlu, dá se ale předpokládat, že se možnosti budou rozrůstat.

Jak postupovat:

Ujistěte se, že fotky a videa ukládáte na servery Apple skutečně pomocí Fotek na iCloudu.

Vaše Apple ID musí používat dvoufaktorové ověřování.

K používání Fotek Google potřebujete účet Google.

Na účtu Google musíte mít dost místa k dokončení přenosu.

Na webu privacy.apple.com se přihlaste svým Apple ID.

Vyberte volbu Přesun kopie vašich dat.

Žádost vyplňte podle pokynů na obrazovce.

Poté vám přijde e‑mail s potvrzením žádosti o přenos a další e‑mail, až bude přenos hotový. Stav žádosti můžete i průběžně sledovat na webu privacy.apple.com/account, počítejte ale s tím, že samotný přenos bude trvat 3 až 7 dní. Během této doby se chce totiž Apple ujistit, že žádost skutečně pochází od vás.