Apple hodlá přejít od snímačů Sony k Samsungu, Korejci mají silnou strategickou výhodu

Podle Financial Times má Apple od generace iPhone 18 začít používat snímače od Samsungu namísto od Sony. To rozbije přes dekádu dlouhou spolupráci americké a japonské značky a dost možná tím Sony přijde o vedoucí pozici na trhu snímačů do mobilů. Apple má však zřejmě velmi dobré důvody, proč přejít ke konkurenci.
Apple potvrdil svůj plán s investicí 600 miliard dolarů do přesunu výroby svých zařízení do Spojených států. Součástí toho bude i spolupráce se Samsungem, která se bude odehrávat v texaské fabrice v Austinu. To automaticky neznamená výrobu procesorů, ale může jít právě o snímače pro foťáky, které také tvoří křemíkový čip. Mimochodem tamtéž bude Samsung vyrábět pro Teslu.
Kroky Applu ve velké míře ovlivňuje Trumpova administrativa a cla. Například USA mají velmi dobré ekonomické vztahy s Jižní Koreou, kde má Samsung sídlo, a oproti tomu brojí proti Číně a Tchaj-wanu, kde sídlí velká část technologických firem. Byť kromě Samsungu se do Spojených států přesouvá i TSMC. Každopádně přesun výroby do USA se Applu bude při zachování současné politické a celní situace vyplácet.
Otázkou je, co by přechod od Sony k Samsungu znamenal pro kvalitu snímačů v budoucích iPhonech. Jednou z možností je vývoj trojvrstvých skládaných snímačů, ale Apple má v rukávu také několik patentů, třeba jeden na snímač s dynamickým rozsahem 20 EV. Možná se Apple rozšoupne ve vlastních návrzích podobně jako s výpočetními čipy řady M, ale také možná kvalita fotek zůstane na podobné úrovni.