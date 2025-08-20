Živě Premium
Apple hodlá přejít od snímačů Sony k Samsungu, Korejci mají silnou strategickou výhodu | Obrázek: Apple

Obrázek: Apple

Apple hodlá přejít od snímačů Sony k Samsungu, Korejci mají silnou strategickou výhodu

Jan Pánek
20. srpna 2025
Diskuze (1)

Podle Financial Times má Apple od generace iPhone 18 začít používat snímače od Samsungu namísto od Sony. To rozbije přes dekádu dlouhou spolupráci americké a japonské značky a dost možná tím Sony přijde o vedoucí pozici na trhu snímačů do mobilů. Apple má však zřejmě velmi dobré důvody, proč přejít ke konkurenci.

Apple potvrdil svůj plán s investicí 600 miliard dolarů do přesunu výroby svých zařízení do Spojených států. Součástí toho bude i spolupráce se Samsungem, která se bude odehrávat v texaské fabrice v Austinu. To automaticky neznamená výrobu procesorů, ale může jít právě o snímače pro foťáky, které také tvoří křemíkový čip. Mimochodem tamtéž bude Samsung vyrábět pro Teslu.

Apple-iPhone-16-Pro-camera-system-240909_inline_jpg.large_2x.jpg.png

Kroky Applu ve velké míře ovlivňuje Trumpova administrativa a cla. Například USA mají velmi dobré ekonomické vztahy s Jižní Koreou, kde má Samsung sídlo, a oproti tomu brojí proti Číně a Tchaj-wanu, kde sídlí velká část technologických firem. Byť kromě Samsungu se do Spojených států přesouvá i TSMC. Každopádně přesun výroby do USA se Applu bude při zachování současné politické a celní situace vyplácet.

Otázkou je, co by přechod od Sony k Samsungu znamenal pro kvalitu snímačů v budoucích iPhonech. Jednou z možností je vývoj trojvrstvých skládaných snímačů, ale Apple má v rukávu také několik patentů, třeba jeden na snímač s dynamickým rozsahem 20 EV. Možná se Apple rozšoupne ve vlastních návrzích podobně jako s výpočetními čipy řady M, ale také možná kvalita fotek zůstane na podobné úrovni.

Zdroje a další informace: FT, Petapixel
Vstoupit do diskuze (1)

Určitě si přečtěte

Články odjinud