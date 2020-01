Apple bude mít na iPhonech vyměnitelné objektivy. Možná...

Dva, tři, ale i čtyři objektivy hlavního fotoaparátu už nejsou na moderních smartphonech nijak výjimečné. Aby totiž výrobci zdokonalili jejich fotografické dovednosti, osazují své telefony stále více čočkami. Řešení technického pokroku by ale mohlo být jinde – ve vyměnitelných objektivech.

Apple si již roku 2017 podal patent, který ukazuje, jak by si běžný uživatel telefonu iPhone mohl měnit objektivy kamery dle potřeb. Schválený byl ale až se začátkem tohoto roku. Pořád počítá s vystouplým systémem, který však nově obsahuje montážní kroužek, do něhož objektiv vložíte a uzamknete. Při vyndávání jej tak jen otočíte na druhou stranu pro uvolnění.

Benefitů to přináší několik. Takové zařízení, které by neobsahovalo několik fotoaparátů, by totiž mohlo být levnější. Apple by jej prodával jen s jedním objektivem, a zákazník, pokud by chtěl, další by si přikoupil. Zde by se navíc otevíraly netušené možnosti vývojářům třetích stran. Za druhé by za toto řešení jistě poděkoval i servis. Dosud musí kameru iPhonů opravovat tak, že rozebere celý telefon a vymění kamerový modul jako celek.

Patent vypadá poměrně jednoduše a hlavně logicky. Záleží ale i na uživatelské přívětivosti.

Samozřejmě to ale má i háček. Předně se jedná o složitost výroby, poté zde jde i o „uživatelskou přívětivost“. Systém by totiž musel být maximálně jednoduchý, aby jej mohl v případě potřeby obsluhovat i technologický analfabet. Na kvalitu fotografií a video záznamů je Apple pes. Snaží se poskytnout co nejdokonalejší výstup, a i když nejdokonalejší není, on to stejně bude vždy tvrdit. Tento systém by nicméně mohl být náchylný k „chybám“. Stačí, aby se nepozornému uživateli vloudilo do systému zrnko prachu a již jsou výsledné záznamy zkresleny. A to by také mohl být problém. Další otázka souvisí s vodotěsností zařízení.

Jak je ale známo, podání/schválení patentu ještě nic neznamená. Společnosti se jimi jen jistí, aby s podobným řešením nepřišel někdo jiný, a pokud ano, aby za to majiteli patentu odváděl patřičné desátky. Nyní je tak těžké soudit, jestli tento systém výměnných objektivů někdy skutečně dojde realizace.

Na trhu je ale mnoho jiných společností, které poměrně umně umožňují rozšířit si fotografické dovednosti vašich telefonů za pomoci přídavných objektivů. Nejznámějším je jistě Olloclip, který slavil úspěch už s vlastním řešením pro iPhone 4. Od té doby se také drží zajetého principu usazování objektivů na telefon, a to pomocí na míru vytvořeného klipu, který na něho jednoduše a přesně nasunete. Poslední dobou ale nabízí i možnost pořízení klasického kolíku.

Společnosti Moment a Sandmarc jdou pak cestou speciálních krytů, do kterých můžete vložit (podobně, jako je to na patentu od Applu) libovolný objektiv daného výrobce, který už vlastníte. Výhoda je, že při změně generace telefonu vám stačí vyměnit jen kryt. Podobné řešení za pomoci krytu nabízí např. i Shiftcam. Ten ale obsahuje objektivy s ním pevně spjaté, takže si je nelze měnit dle vaší potřeby a musíte se spokojit s tím, jaké jsou do krytu integrovány.