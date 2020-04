Aplikace o počasí Dark Sky pro Android končí. Co to znamená pro fotografy?

Spoluzakladatel aplikace Dark Sky Adam Grossman oznámil podstoupenou akvizici, kdy celou společnost koupil technologický gigant Apple. A protože v ní vidí patřičný potenciál, nechce ji poskytnout na jiné platformy, než na ty své. Uživatelé zařízení s Androidem tak zapláčou, protože titul využívali nejen astrografové k fotografování noční oblohy.

„Cílem společnosti Dark Sky vždy bylo poskytovat světu ty nejlepší možné informace o počasí, varovat co nejvíce lidí před nepříznivými podmínkami i nebezpečím, a to způsobem, který respektuje soukromí.“ Podle Grossmana však není lepšího místa k dosažení těchto cílů, než u Applu. A ten nemá zájem poskytovat nově nabyté know how konkurenci.

Pokud jste tedy uživatelem iPhonů a potažmo iPadů, nic se pro vás nemění. Aplikace Dark Sky tak bude pořád v App Store dostupná, jen už je u ní jako vývojář uvedena společnost Apple. Uživatelé systému Android a WearOS si ji však již do svých zařízení nemohou nainstalovat, i když se titul v Google Play ještě zobrazuje.

Pokud aplikaci používáte, můžete tak činit až do 1. července 2020. K tomuto dní totiž bude aplikace vypnuta a v případě, že v ní platíte předplatné, bude to zrušeno. Stejné datum je klíčové i pro fungování webu. Pokud je vám situace kolem Dark Sky lhostejná, možná i tak narazíte.

Data z této komplexní předpovědi totiž využívají mnohé aplikace nejen pro předpověď počasí, ale i pro plánování různých událostí, jako je fotografování v exteriéru. Do toho spadají takové aplikace, které můžete využívat k určení zlaté a modré hodiny a ty, které vás informují o čistotě oblohy, pokud jste fanoušky astrografie atd.

Apple dosud ve své aplikaci Počasí používal data z The Weather Chanel. V operačním systému iOS 14, či některé jeho následné desetinové aktualizaci, jej tak pravděpodobně nahradí právě daty z Dark Sky. Základní aplikaci, která toho i po těch letech zas tolik neumí, by mohl rozšířit i o zobrazování map a další užitečné informace, s těmi pro fotografy, jako to umí např. GoodLight.One, ale raději nepočítejme. Nabízí se i provázání do map a dalších aplikací společnosti pracujících s polohou zařízení.