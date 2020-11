Aplikace Leica Fotos je zdarma pro iOS a Android

Leica patří mezi prémiové značky, což se odráží zejména na prodejních cenách fotoaparátů a objektivů. To stejné platilo také o aplikaci Fotos, která slouží ke vzdálenému ovládání fotoaparátů Leica a také k přesunu, sdílení či prohlížení fotografií – pokročilejší funkce však byly zpoplatněny ročním předplatným ve výši 50 dolarů.

Potichu a bez bližších informací Leica oznámila převedení aplikace do bezplatného režimu, a to formou výčtu změn v rámci aktualizace. Samotná aplikace pak umožňuje celou řadu úkonů, včetně integraci do prostředí Adobe v rámci verze pro iPady.

Aplikace Fotos je dostupná pro Android i pro iOS a abyste mohli aplikaci využívat, je samozřejmě třeba vlastnit některý z fotoaparátů Leica, níže je přehled podporovaných modelů: